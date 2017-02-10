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Barış Baştaş bacağının resmini paylaştı !

BARIŞ BAŞTAŞ BACAĞININ RESMİNİ PAYLAŞTI !

Karabükspor'un stoperi Barış Başdaş Beşiktaş maçının ardından bacağının halini twitter hesabından paylaştı.

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Bu akşam oynanan Beşiktaş maçında başarılı bir oyun ortaya koyarak takımının 3 puan almasını sağlayan Barış Başdaş, maç sonunda sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Beşiktaşlı futbolcularla sık sık ikili mücadeleye giren deneyimli savunmacının sol bacağı, aldığı darbeler sonucunda hafif yaralandı.Maçın ardından açıklamalarda bulunan Barış Başdaş, bacağının Quaresma ile girdikleri ikili mücadele sonrasında olduüğunu açıkladı. Başdaş, Portekizli yıldızın pozisyon itibibari ile bu hareketi yaptığını kasıtlı bir durumun olmadığını da sözlerine ekledi.

İşte Beşiktaş maçının ardından Karabüksporlu futbolcu Barış Başdaş'ın sol bacağı;

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