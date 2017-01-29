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Barcelona'ya soğuk duş !

BARCELONA'YA SOĞUK DUŞ !

Şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona, Real Betis deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

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İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) şampiyonluk adaylarından Barcelona'nın deplasmanda Real Betis ile oynadığı karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

La Liga'nın 20. haftasında Barcelona, Benito Villamarin Stadı'nda Real Betis'e konuk oldu.

Real Betis, 74. dakikada Galatasaray'dan kiraladığı Ryan Donk'un asistinde Alex Alegria'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Barcelona'da Luis Suarez, 90. dakikada kaydettiği golle durumu 1-1'e getirerek maçın skorunu belirledi.

Katalan ekibinde milli futbolcu Arda Turan, ilk 11'de başladığı maçın 68. dakikasında yerini Sergi Roberto'ya bıraktı.

Bu sonuçla puanını 42'ye yükselten Barcelona, maç fazlası ve averajla Sevilla'nın önünde ikinci sıraya yükseldi. Real Betis ise 23 puanla 13. sırada yer aldı.

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