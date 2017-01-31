Barcelona’ya Arda Turan mektubu

Anayasa değişikliği referandumu öncesinde Rıdvan Dilmen'in sosyal medyadan başlattığı ‘evet' kampanyası futbolcu Arda Turan ve Burak Yılmaz'a uzanarak sosyal medyada tepkilere neden oldu. Beşiktaş taraftar grubu Beleştepe de, Arda Turan için kulübü Barcelona'ya Türkçe ve İspanyolca mektup yazdı.

Taraftarlar ayrıca, referandum öncesinde başkanlık sistemine karşı mücadele edeceklerini belirterek şu ifadelerde bulundu:

“Merhaba bir kulüpten daha fazlası olan Barcelona kulübü,

Faşist Franco' ya karşı dövüşenlerin çocukları,

Merhaba Katalunya halkı,

Sizlere, kulübünüzün oyuncusu Arda Turan'ın ülkesi Türkiye'den sesleniyoruz.

Arda Turan neden ortak gündemimiz oldu onu anlatmaya çalışacağız.

Cumhuriyet rejiminin tek adam rejimine dönüşmesini sağlamak üzere iktidarın dayattığı 18 maddelik yeni anayasa değişiklik paketi 2017 Nisan ayrında referandum ile Türkiye halkına sunulacak.Bu değişikliklerle güç tek bir kişide toplanacak, her türlü muhalefet sindirilip yok edilecek, Faşizm artık dişlerini saklama gereği bile duymadan tüm çıplaklığıyla halklarımızın üzerine çökecek.Ülkemiz vatandaşı ve kulübünüzün oyuncusu Arda Turan ve birkaç diğer Türk futbolcu futbolcu bu değişikliklere evet diyeceklerini açıklayarak sosyal medyada topluma “evet “ demeleri çağrısında bulundular.

Bizler, Beşiktaş taraftarı olarak kulübümüzde oynayan ve oynayacak olan oyuncuların önce iyi insan olmaları yönünde tavır belirleyen bir gelenekten geliyoruz. Bu nedenledir ki nice “iyi” oyuncunun çabucak kovulduğu kulübümüzde nice vasat oyuncular da efsanemiz olabilmiştir bu sayede.

“No Pasaran “ sloganını bayrak edip Franco faşizmine karşı mücadele etmiş Barcelona halkının kulübünün de bizler gibi düşüneceğinden hareketle Arda'nın anlayış biçiminin farkına varmalarını istedik.

Bu anlayış ; ırkçıdır, mezhepçidir, laiklik düşmanıdır. Bu anlayış savaş çığlıkları atıp barış diyenleri tutuklar. Bu anlayış kadın düşmanıdır; kadını ikinci sınıf vatandaş olarak görür. Bu anlayış; hırsızdır, adları yolsuzluklara karışmıştır, Bu anlayış tüm bu suçlarının yanında, gücü yeni anayasa ile tamamen kendi tekellerine alıp halkı ve muhalefeti sindirmek istemektedir. İşte Arda Turan evet dediği anlayış budur.

İşte bu yüzden ülkemizde ve dünyada bir çok taraftarı olan Barcelona kulübüne ve felsefesine yakışmamaktadır.

Arda Turan'sız bir Barcelona ile İstanbul'da bir gün görüşmek dileğiyle .

“No Pasaran”

HAYIR!

Barıştan ve Özgürlükten yana olan Beşiktaşlılar”

İSPANYOLCA MEKTUP

“Hola FC Barcelona, que sois más que un club de fútbol, los hijos de los que lucharon contra Franco. Hola pueblo de Cataluña, Les hacemos esta llamada desde Turquía, el país de vuestro jugador Arda Turan. Vamos a tratar de explicar por qué Arda Turan se ha convertido en un asunto de interés en común: El gobierno turco va a someter a referéndum (referendo?) el cambio de 18 artículos de la constitución en abril de 2017 para convertir la República de Turquía en un régimen de un solo hombre. Con este cambio el poder se va a concentrar en solo una persona y cualquier forma de oposición va a ser oprimida y eliminada. El fascismo va a invadir los pueblos de Turquía sin necesidad de esconderse. Arda Turan, ciudadano de nuestro país y jugador de vuestro equipo, y algunos otros futbolistas turcos han declarado que van a decir “sí” y han hecho llamadas en medios sociales para convencer a la gente a votar “sí” en el referéndum y así aprobar los cambios en la constitución turca. Nosotros, los aficionados del club Beşiktaş, procedemos de una tradición en la que se prima la buena personalidad de nuestros jugadores, actuales y futuros.

Por este motivo, muchos “buenos” jugadores fueron despedidos rápidamente de nuestro club mientras que otros jugadores mediocres se pudieron convertir en leyendas. Asumiendo que el club de fútbol del pueblo de Barcelona que convirtió el eslogan “No pasarán!” en su bandera y lucho contra el fascismo de Franco pensará como nosotros, hemos querido que se dieran cuenta de la actitud de Arda Turan. Esta actitud es racista, sectaria y enemigo del laicismo.

Esta actitud lanza gritos de guerra y detiene a los que reclaman la paz. Esta actitud es misógina y considera a la mujer como un ser humano de segunda clase. Esta actitud es la de ladrones y corruptos. Esta actitud junto con todos estos delitos quiere apoderarse del monopolio de todo el poder a través de la nueva constitución para poder reprimir al pueblo y a la oposición. Al lado de todas estas culpas la gente con esta actitud quiere unir el poder en una sola mano y intimidar al pueblo y a la oposición con el cambio de la constitución turca. Esta es la actitud a la que Arda Turan dice “sí” y por todo lo explicado va en contra de un club que cuenta con aficionados en nuestro país y en todo el mundo que es el Fútbol Club Barcelona y de su filosofía.

Con el deseo de ver a un FC Barcelona sin Arda Turan en Estambul algún día.”

“No Pasaran!” HAYIR!

Los aficionados del Beşiktaş defensores de la paz y libertad.”