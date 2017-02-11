La Liga'da Arda Turan'ın sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Barcelona, Deportivo Alaves deplasmanından 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın 85'inci dakikasında bir pozisyonda Aleix Vidal'ın ayağı kırıldı, İspanyol futbolcu acı içerisinde hastaneye kaldırıldı.
Arda Turan'ın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı maçı Katalan ekibi 6-0'lık skorla kazandı.
Barcelona Uruguaylı yıldız Luis Suarez'in hat-trick yaptığı karşılaşmada diğer golleri Neymar, Messi ve eski Beşiktaşlı Alexis Delgado kendi kalesine attı.
Aleix Vidal'in ayağı kırıldı
Karşılaşmanın 85'inci dakikasında İspanyol futbolcu Aleix Vidal'in ayak bileği kırıldı.
Bu sezon ligde 6'ncı maçına çıkan 27 yaşındaki futbolcu acı içinde sedyeyle sahayı terketti ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Vidal'in pozisyonu sonrası Barcelona ve Alaves'li futbolcuların moralinin oldukça bozulduğu gözlendi.
- Adanaspor Haberleri
- Akhisar Belediyespor Haberleri
- Alanyaspor Haberleri
- Antalyaspor Haberleri
- Beşiktaş Haberleri
- Bursaspor Haberleri
- Çaykur Rizespor Haberleri
- Fenerbahçe Haberleri
- Galatasaray Haberleri
- Gaziantepspor Haberleri
- Gençlerbirliği Haberleri
- Karabükspor Haberleri
- Kasımpaşa Haberleri
- Kayserispor Haberleri
- Medipol Başakşehirspor Haberleri
- Osmanlıspor Haberleri
- Torku Konyaspor Haberleri
- Trabzonspor Haberleri
Barcelona'dan büyük patlama ! Gol yağmuru...
Eskişehirspor kendi sahasında dağıldı ! Tam 6 gol...
Alex'ten Barcelona ve Real Madrid itirafı ! Transfer...
Messi'den heyecanlandıran fotoğraf ! İmzayı attı...
Trabzonspor'da 5 milyonluk doping ! Büyük müjde...
Dünya devine rest: ''Şampiyonlar Ligi yoksa gelmem''
Alanyaspor'dan Gençlerbirliği'ne farklı tarife !
Podolski'den G.Saray'a mesaj: ''Neden olmasın...''
Fırat Aydınus geri dönüyor ! Merkez Hakem Kurulu...
Aykut Kocaman görüşme odasına ! Konya'dan flaş karar...
Beşiktaş'ta herkes bunu konuşuyor ! Oğuzhan Özyakup...
Advocaat'tan sürpriz hamle ! Aatif için sürpriz karar...
BARCELONA'DAN GOL YAĞMURU !
İspanya La Liga'da Barcelona, 22. hafta maçında Alaves deplasmanına konuk oldu.
La Liga'da Arda Turan'ın sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Barcelona, Deportivo Alaves deplasmanından 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın 85'inci dakikasında bir pozisyonda Aleix Vidal'ın ayağı kırıldı, İspanyol futbolcu acı içerisinde hastaneye kaldırıldı.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS