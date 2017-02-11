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Barcelona'dan gol yağmuru !

BARCELONA'DAN GOL YAĞMURU !

İspanya La Liga'da Barcelona, 22. hafta maçında Alaves deplasmanına konuk oldu.

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La Liga'da Arda Turan'ın sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Barcelona, Deportivo Alaves deplasmanından 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın 85'inci dakikasında bir pozisyonda Aleix Vidal'ın ayağı kırıldı, İspanyol futbolcu acı içerisinde hastaneye kaldırıldı.

Arda Turan'ın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı maçı Katalan ekibi 6-0'lık skorla kazandı.

Barcelona Uruguaylı yıldız Luis Suarez'in hat-trick yaptığı karşılaşmada diğer golleri Neymar, Messi ve eski Beşiktaşlı Alexis Delgado kendi kalesine attı.

Aleix Vidal'in ayağı kırıldı

Karşılaşmanın 85'inci dakikasında İspanyol futbolcu Aleix Vidal'in ayak bileği kırıldı.

Bu sezon ligde 6'ncı maçına çıkan 27 yaşındaki futbolcu acı içinde sedyeyle sahayı terketti ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vidal'in pozisyonu sonrası Barcelona ve Alaves'li futbolcuların moralinin oldukça bozulduğu gözlendi.

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