Barcelona'dan dev anlaşma !

Haritalar sekmesinde Katalan devinin bütün tesislerinin tüm dünyada ayrıntılı gezilmesinin imkanı sağlandı.

Dünyanın en büyük iki önemli markası FC Barcelona ve Google Haritalar (Maps) adeta güçlerini birleştirdi. Barcelona kulübün tesislerinin iç yüzünü dünya çapında internet kullanıcılarına sunmak için yeni bir işbirliğine gitti.



23 Ocak Pazartesi’den itibaren kullanıcılar kulübün çeşitli tesislerine Google Haritalar ve StreetView (Sokak Görünümü) üzerinden göz atmaya başladı.

Bu servis Camp Nou’un dışından panoramik görüntülerle birlikte güncellendi ve Kapı 14 girişi, Müşteri Hizmetleri Ofisi (OAB) ve müzeye çıkan alışveriş bulvarı gibi yeni alanları kapsama aldı.

Yapılan yeni kayıt, Google operatörlerinin ilk kez panoramik fotoğrafları yakaladığı 2011’de kullanıma sunulan içeriğin güncellenmiş hali oldu.



Yeni fotoğraflar akıllı telefon ve Google Cardboard sanal gerçeklik gözlüğü kullanımıyla sanal gerçeklik formatında görüntülenebilecek.



Barcelona’nın içinde olacak



Bu yeni güncelleme önemli bir noktayı da ortaya çıkardı. İlk kez Google kamerası Miniestadi, Ciutat Esportiva antrenman kompleksi, La Masia, binaların dışı, meşhur buz pateni pistinin her bir köşesini görüntüledi. İkinci aşamada güncellenmiş saha kenarı görüntülerinin yanı sıra Camp Nou’un iç kısımlarından, VIP alanlarından kayıtlar olacak.



