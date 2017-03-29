Barcelona'da Arda Turan şoku ! 3 hafta yok...

Barcelona, Arda Turan'ın sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından Arda Turan'ın sağ bacağındaki addüktör kasından sakatlandığı belirlendi.

Konuyla ilgili Barcelona'nın Türkçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Bu sabah yapılan detaylı sağlık taramaları sonrası A Takım oyuncusu Arda Turan'ın sağ bacağındaki addüktör kasından (kasık) sakatlandığı tespit edildi. İyileşme süresi üç hafta olarak öngörüldü.



Barça'nın Türk yıldızı takımının milli maç arasından sonraki karşılaşmalarını kaçıracak. 7 numara Türkiye'nin 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Finlandiya'yı 2-0 yendiği maçta 90 dakika forma giymişti. Üç gün sonra Moldova'ya karşı oynanan hazırlık maçının kadrosundan ise sakatlığı sebebiyle çıkarıldı."