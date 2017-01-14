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Barcelona yıldızlarıyla farka gitti

BARCELONA YILDIZLARIYLA FARKA GİTTİ

La Liga'nın 18. haftasında Barcelona Arda Turan'ın gol attığı maçta Las Palmas'ı 5-0 mağlup etti.

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Ligde namağlup devam eden Real Madrid'i yakalamaya çalışan Barcelona evinde Las Palmas'a patladı. Barcelona'nın golerini 14. ve 57. dakika Suarez, 52. dakikada Messi, 59. dakikada Arda Turan, 80. dakikada Aleix Vidal attı. Milli yıldız Arda Turan 90 dakikda sahada kalırken attığı golle Barcelona'nın evinde oynadığı son 3 maçtaki gol sayısnı 7'ye çıkardı.
 
Puanını 38'e çıkaran Barcelona maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Las Palmas 24 puanla 8. sırada kaldı.
 

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