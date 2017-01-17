Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında tribünler boş kaldı. Ligde oynanan 9 karşılaşmada tribünlerde 68 bin 966 taraftar vardı. Arda Turan'ın gol atıp, Barcelona'nın Las Palmas'ı 5-0 mağlup ettiği karşılaşmayı ise 81 bin 480 kişi takip etti. Süper Lig'de bu hafta tribünlerin en çok dolduğu karşılaşma, Atiker Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleydi.

STADIN YÜZDE 53'Ü DOLDU

42 bin 276 kapasiteli Konya Büyükşehir Torku Arena'da 22 bin 637 taraftar tribündeki yerini aldı. Konya'da stat kapasitesinin yüzde 53'ü dolarken, Kasımpaşa'nın Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı yalnızca 409 kişi takip etti. 13 bin 500 kişilik Recep Tayip Erdoğan Stadı'nın yalnızca yüzde 3'ü doldu.

182 BİN KİŞİLİK YER BOŞ KALDI

Bu hafta oynanan karşılaşmalara ev sahipliği yapan statların toplam kapasitesi 250 bin 995 kişi. Ancak bu hafta, bu kapasitenin 182 bin kişilik kısmı boş kaldı. Haftanın açılış maçı Bursaspor ile Trabzonspor arasında, 43 bin 877 kapasiteli Timsah Arena'da oynandı. Mücadeleyi 12 bin 249 kişi takip etti. 52 bin kişilik Ülker Stadyumu'nda, Fenerbahçe ile Adanaspor karşılaşmasını 10 bin 236 kişi izledi. Gaziantepspor'un yeni stadında da karşılaşmaya ilgi oldukça azdı. 35 bin 574 kapasiteli Gaziantep Arena'da 9 bin 417 taraftar maçı takip etti.

BAŞAKŞEHİR 1315 KİŞİYE OYNADI

Ligde zirvede olsa da, taraftar konusunda oldukça sıkıntı yaşayan Başakşehir, Kayserispor karşısında 1315 taraftar önünde oynadı. 17 bin 300 kapasiteli Fatih Terim Stadı'nın sadece yüzde 7'si doldu. Karabükspor ile Akhisar Belediyespor'un mücadelesini 3 bin 119 kişi, Alanyaspor ile Rizespor karşılaşmasını da 3 bin 155 taraftar izledi. Haftanın kapanış mücadelesinde Osmanlıspor'un konuğu, son şampiyon Beşiktaş oldu. 19 bin 626 kapasiteli stada 6 bin 429 taraftar geldi. 250 bin 995 taraftarın sığdığı 9 stada toplam 68 bin 966 taraftar geldi. Bu haftaki karşılaşmalarda statların doluluk oranı yüzde 27'de kaldı.