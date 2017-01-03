Bandırmaspor’da transfer harekatı

TFF 1. Lig’in ilk yarısını 14 puanla 14. sırada tamamlayan Bandırmaspor, ara transfer çalışmalarına başladı.

Bandırmaspor Basın Sözcüsü Bilgen Süngü, ara transfer döneminin başladığını ifade ederek, “Ayrılacak arkadaşlarımıza kulüp bulmalarını söyledik. Kiralık olarak Emirhan’ın sözleşmesini feshettik. Daha önceden Alex Amado’nun sözleşmesini feshetmiştik. Furkan, Kıvanç ve Costa’ya kulüp bulmalarını söyledik. Costa şu anda U21 takımı ile antrenmanlara çıkıyor. Oğulcan’ı kiralık olarak vereceğiz. Gökhan Karadeniz ile sözleşme imzaladık ve Göztepe’den sezon sonuna kadar kiralık olarak aldık. Orta sahada oynuyor. Gökhan Yılmaz Antalya’dan sol bek olarak, Üstün Bilgi Altınordu’dan santrafor olarak 1,5 sene bonservisi ile satın aldık. Yabancı bir santrafor ile görüşüyoruz” dedi.

Süngü’nün açıklamalarının ardından Altınordu’dan santrafor olarak transfer edilen Üstün Bilgi, kendisini 1,5 yıllığına bordo-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.