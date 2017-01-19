Bandırmaspor'da 1.5 yıllık imza

Basın Sözcüsü Bilgen Süngü ve Recep Kılıç ile Genel Kaptan Kayhan İpek kulüp binasındaki imza töreninde hazır bulundu.

Törende konuşan Sertaç Çam" Çok mutluyum burada güzel günlerim geçti o günleri tekrar yaşamak için geldim. Transferde emeği geçenlere teşekkür ederim. Bandırmspor’u arkadaşlarımızla yöneticilerimiz ile birlikte iyi yerlere getireceğiz" dedi.



Basın Sözcüsü Bilgen Süngü, ihtiyaçlara göre transfer yaptıklarını belirterek" Hedefleri olan bir takımız. Hedefimiz; uygun, Bandırmaspor’u isteyen arkadaşlarla birliktelik sağlamak. Sertaç, daha önce bizde oynamış bir arkadaş. Bu ligde oynayabileceğini Altınordu’da gösterdi. Kendisine teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.