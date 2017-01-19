ANA SAYFA
Bandırmaspor'da 1.5 yıllık imza

BANDIRMASPOR'DA 1.5 YILLIK İMZA

Bandırmaspor 4’üncü transferini Altınordu'dan Sertaç Çam ile 1,5 yıllığına sözleşme imzalayarak gerçekleştirdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Basın Sözcüsü Bilgen Süngü ve Recep Kılıç ile Genel Kaptan Kayhan İpek kulüp binasındaki imza töreninde hazır bulundu. 

Törende konuşan Sertaç Çam" Çok mutluyum burada güzel günlerim geçti o günleri tekrar yaşamak için geldim. Transferde emeği geçenlere teşekkür ederim. Bandırmspor’u arkadaşlarımızla yöneticilerimiz ile birlikte iyi yerlere getireceğiz" dedi. 
 
Basın Sözcüsü Bilgen Süngü, ihtiyaçlara göre transfer yaptıklarını belirterek" Hedefleri olan bir takımız. Hedefimiz; uygun, Bandırmaspor’u isteyen arkadaşlarla birliktelik sağlamak. Sertaç, daha önce bizde oynamış bir arkadaş. Bu ligde oynayabileceğini Altınordu’da gösterdi. Kendisine teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.  

52
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Ali Ay: Aziz Yıldırım ile görüştükDursun Özbek'ten TT Arena müjdesiGalatasaray'a bir Hollandalı daha
Ekici'de şok gelişme !''Ben Trabzonspor ile anlaştım''Rasim Ozan Kütahyalı'ya kötü haber !
'Doğruları söylemenin zamanı geldi'Fenerbahçe'nin Sosa'ya teklif ettiği inanılmaz rakamErkan Zengin yıllık 12 milyon TL'yi reddetti
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS