''Bana şampiyonluk demeyin''

Ligin ilk yarısını lider bitiren ancak ‘şampiyonluk’ sözünü kullanmaktan geri duran Medipol Başakşehir’de teknik direktör Abdullah Avcı artık kimsenin kendisine “Şampiyon olur musunuz” sorusunu yöneltememesini istedi.

Antalya'da düzenlenen hakem seminerinin medyaya açık bölümünü dinlemeye gelen Avcı, VATAN’a şu değerlendirmeyi yaptı: “Benim için önemli olan şu anda hafta sonunda oynayacağımız lig maçı. Tamamen ona odaklanmış durumdayız. Futbolcularımızla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Şampiyonluk kelimesinin büyüsüne kapılma gibi bir hatayı asla yapmayız. Ama şu bir gerçek, her sene daha ileride olmak isteğimiz kesin. Ona çalışıyoruz.



‘PAHA BİÇİLMEZ...’



Yolda, sokakta yürürken beni tanıyorlar. Ama her kesimden, her taraftan. Tebrik ediyorlar. Devam etmemi söylüyorlar. Kimse şampiyonluktan bahsetmiyor.



Destek veriyor sadece. Başka bir deyişle yaptığımız işin karşılığını sokakta hiç tanımadığımız insanlardan alıyoruz. İnanın bu paha biçilemez bir şey. Bunu yakalamak, durumu bu seviyeye getirmek olağanüstü mutluluk verici bir durum. Ötesi apayrı bir konu.”



Vatan