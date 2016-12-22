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Balotelli küllerinden doğdu !

BALOTELLİ KÜLLERİNDEN DOĞDU !

Dünya futbolunun "yaramaz çocuğu" Mario Balotelli, yeni kulübünde 13 maçta 10 gol attı, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.

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Ne İnter, ne Manchester City, ne de Milan onun haşarı ve umursamaz tavırlarına tahammül edebildi. Ancak bir gerçek vardı ki, en son Liverpool'daki hocası Jürgen Klopp'un 'İstenmeyen adam' ilan ederek takımdan gönderdiği golcü Mario Balotelli, sezon başında transfer olduğu Fransız ekibi Nice'te adeta yeniden doğdu.

Disiplinsiz davranışlarını geride bırakan ve sezon başından bu yana alışılmışın dışında hiçbir skandala karışmayarak sadece futbola odaklanan İtalyan oyuncu, üretkenlik bakımından dünyanın en iyi futbolcularını geride bırakmayı başardı.

26 yaşındaki yıldız oyuncu, forma giydiği her 77 dakikada 1 gol kaydederek Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao (64) ve PSG'den Edinson Cavani'nin (73) ardından Avrupa'da en üretken 3. futbolcu oldu.

13 MAÇTA 10 GOL

Yaptığı açıklamalarda artık olgunluk dönemine girdiğini ve kendine güvenmeyen isimlere inat gözünü Altın Top ödülüne diktiğini belirten Balotelli, tutturduğu ortalamayla Messi ve Ronaldo gibi iki süperstarı gerisinde bıraktı. Messi, 85 dakikada 1 gol kaydetme başarısı gösterirken, Ronaldo 94, Agüero ise 101 dakikada 1 gol atabildi.

Bu sezon Nice formasıyla 13 maça çıkan Balotelli, Ligue 1'de 8, Fransa Kupası'nda ve UEFA Avrupa Ligi'nde birer gol kaydederek takımının ligde lider olmasında en büyük katkıyı veren isim oldu.

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