Ballack'tan Mesut Özil'e tavsiye

Eski Alman milli futbolcu Michael Ballack, İngiliz kulübü Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil’e, Bayern Münih’e transfer olmasını tavsiye etti.
Ballack, Sportbild dergisine verdiği röportajda, Mesut’un mükemmel bir futbolcu olduğunu belirterek, bundan dolayı bir çok kulübün 28 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istediğini kaydetti.
Mesut’un, Arsenal’in kendisine verdiği değeri bildiğini, bunun da 2017-18 sezonu sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için önemli bir sebep olduğunu belirten Ballack, "Bana göre Mesut, büyük bir şey kazanmak istiyorsa bu şans Bayern Münih’te daha yüksek." ifadesini kullandı. Ballack, Bayern Münih’in, teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanabileceğini iddia etti.
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BALLACK'TAN MESUT ÖZİL'E TAVSİYE
Eski Alman milli futbolcu Michael Ballack, Mesut Özil’e, Bayern Münih’e transfer olmasını tavsiye etti.
Eski Alman milli futbolcu Michael Ballack, İngiliz kulübü Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil’e, Bayern Münih’e transfer olmasını tavsiye etti.
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