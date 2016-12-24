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Balkes, Gakkoş'a patladı

BALKES, GAKKOŞ'A PATLADI

TFF 1. Lig'in 16. hafta maçında Balıkesirspor kendi sahasında Elazığspor'u farklı yendi.

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Karşılaşma öncesindeki seremoniye iki takım futbolcuları, "Biz Birlikte Türkiyeyiz" yazılı pankartla çıkarken, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Taraftarlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yaptı. Balıkesirsporlu oyuncular, her gol sonrası asker selamı verdi.

Balıkesirspor: 4 - Elazığspor: 1

Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Serkan Çimen, Mehmet Kapluhan

Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Eray Ataseven, Mehmet Boztepe (Dk. 72 Ndongala), Bekamenga, Okan Alkan, Burak Çalık (Dk. 89 Doğa İşeri), Glumac, Bülent Cevahir, Kethevoama, İshak Çakmak (Dk. 79 Nizamettin Çalışkan)
Teknik Direktör: Can Cangök

Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Traore (Dk. 84 Ömer Yıldız), Berk Yıldız, Mesut Saray, Onur Güney, Hakan Bilgiç, Binya, Mehmet Yiğit, Çağrı Özkaya, Murat Kalkan, Da Silva
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Goller: Dk. 31 Oğuzhan Çapar, Dk. 44 İshak Çakmak (Penaltıdan), Dk. 73 Burak Çalık, Dk. 88 Christian Bekamenga (Balıkesirspor); Dk. 84 Tomislav Glumac (Kendi kalesine) (Elazığspor)
Sarı Kartlar: Dk. 52 Mehmet Boztepe, Dk. 78 Eray Ataseven (Balıkesirspor); Dk. 23 Gilles Binya (Elazığspor)

Maçın ardından

Balıkesirspor cephesi

TFF 1. Lig'de Elazığspor'u sahasında 4-1 yenen Balıkesirspor'un teknik direktörü Can Cangök, "Hak ederek kazandık. Üst sıralardan kopmamak adına iyi bir sonuç oldu." dedi. Cangök, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, takımının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

Takımın galibiyeti özlediğini ifade eden Cangök, "Galip gelince herkesin yüzü gülüyor. Son iki maç beraberlikle bitmişti. Bu durum bizi biraz üzmüştü. Hiçbir takımı küçümsemiyoruz. Elazığsporlu oyuncuları da Bayram hocayı da kutluyorum. Biz geçen iki maçta erken gol yemiştik. Bunun sıkıntılarını yaşadık. Bugün daha disiplinli oynadık. Bu takım moralli olduğu zaman çok güzel sonuçlar alabilir. Hak ederek kazandık. Üst sıralardan kopmamak adına iyi bir sonuç oldu. Takımımı kutluyorum." diye konuştu.

Elazığspor cephesi

Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Kadir Bektaş ise takımda yedek oyuncu olmamasının sıkıntısı çektiklerini belirtti. Devre arasında eksikleri gidermek için çalışacaklarını dile getiren Bektaş, şöyle konuştu:

"Öncelikle skordan dolayı üzgünüz. Maçta ilk yarı pozisyonlar bulduk ama 2-0 geriye düştük. Oyuncu sıkıntımız devam ediyor. Takımda yorgunluk var, eksikliğimizin farkındayız. Umarım ara transferde bu eksikleri gideririz. Yönetim de bu konuda uğraşıyor. Takviye lazım. Bir an önce eksiklerimizi giderip takımı toparlayacağız. Balıkesirspor'u kutluyorum haklı bir galibiyet aldılar. İnşallah bizde ligin ikinci devresinde durumu düzelteceğiz."

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