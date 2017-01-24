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Balıkesir'de Dorsey belirsizliği

BALIKESİR'DE DORSEY BELİRSİZLİĞİ

Dorsey'in transfer edilip edilmeyeceği haftalardır kadro dışı kalan guard Culpepper'ın durumuna göre belli olacak.

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Spor Toto Basketbol Ligi'nde Barcelona'dan ayrılan pivot Joey Dorsey'le anlaşmasına rağmen tek yabancı hakkı kaldığı için imza atmakta kararsız olan Best Balıkesir, bekliyor.

Dorsey'in transfer edilip edilmeyeceği haftalardır kadro dışı kalan guard Culpepper'ın durumuna göre belli olacak. Culpepper'ın kalmasını isteyen yönetim, Antrenör Hakan Demir ve oyuncuyla toplantı yapacak.

Culpepper gönderilirse son yabancı takviyesi oyun kurucu pozisyonuna yapılacak.
 
Oyuncu kalırsa Dorsey'le sözleşme imzalanacak. Dorsey'in takıma katılması durumunda pivot Golubovic'le yolların ayrılması bekleniyor. Sezon başından beri performansı beklenenin altında kalan Karadağlı pivotla İspanyol kulüplerinden Estudiantes'in ilgilendiği belirtildi.

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