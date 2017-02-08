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Bakan Kılıç’tan spor dünyasına uyarı

BAKAN KILIÇ’TAN SPOR DÜNYASINA UYARI

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Yöneticiler dahil, herkes sorumluluğunu bilmeli" dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’yle birlikte Kayseri’ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Valilikte yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Spor yatırımları ve spor tesislerini yerinde görmeye geldik. Kayseri, özellikle kış sporlarında önemli merkezlerimizden birisi. Olimpik hazırlıklarımızın yapıldığı bir merkezdir. Sadece günümüzün spor dalları değil, geleneksel spor dallarının hayat bulması için çalışmalar yapacamk, projelerini geliştireceğiz. Geleneklerimizden göreneklerimizden, tarihimizden gelen geleneksel spor dallarımız hayat bulsun. Bunların hayat bulması için atlı okçuluk, cirit ve geleneksel okçuluk tesislerini hayata geçirmek için çabalarımız ve çalışmalarımız olacak.” 

YÖNETİCİLER SORUMLULUĞUNA GÖRE DAVRANSIN

Bakan Kılıç, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı başta olmak üzere saha içi ve dışında meydana gelen olaylar konusunda şunları söyledi:

“Daha önce de, bu konuda söylediğim gibi,Türkiye’de herkesin olduğu gibi, spor yöneticilerinin, antrenörlerin, sporcuların da sorumlulukları var. Herkesin bu ülkeye karşı sorumlulukları vardır. Herkes sorumluluklarına göre davranmalı ve sergilemeli.”

Bakan Kılıç, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın Ziraat Türkiye Kupası’nı ‘Süt Kupası’ nitelendirmesiyle ilgili olarak da, “Türkiye Futbol Federasyonu başkan vekili bu konuda açıklama yaptı. Benim, şu anda ayrıca diyeceğim bir şey yok” dedi.

AMK Gazetesi
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