BADR HARİ 2 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI Cristiano Ronaldo'yla basına yansıyan fotoğrafı çok konuşulan Badr Hari, hapis cezasına çarptırıldı. Futbol » İspanya (La Lıga) 08.02.2017 13:23

Cristiano Ronaldo'ya olan yakınlığıyla bilinen kick-boksçu Badr Hari, 2012'de işlediği bir suç nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı Dünyaca ünlü kick-boksçu Badr Hari, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fas asıllı dövüşçüye, 2012 senesinde Hollandalı iş adamı Koen Everink’e saldırdığı gerekçesiyle açılan davanın sonucunda 2 yıl ceza verildi. Badr Hari’nin saldırdığı Everink, Mart 2016'da evinde ölü bulunmuştu. Everink'in bıçaklanarak öldüğü belirlenirken, Hari’nin bu cinayetle bir ilgisinin olmadığı kaydedildi. Goal.com 68