Cristiano Ronaldo'ya olan yakınlığıyla bilinen kick-boksçu Badr Hari, 2012'de işlediği bir suç nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı
Dünyaca ünlü kick-boksçu Badr Hari, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fas asıllı dövüşçüye, 2012 senesinde Hollandalı iş adamı Koen Everink’e saldırdığı gerekçesiyle açılan davanın sonucunda 2 yıl ceza verildi.
Badr Hari’nin saldırdığı Everink, Mart 2016'da evinde ölü bulunmuştu. Everink'in bıçaklanarak öldüğü belirlenirken, Hari’nin bu cinayetle bir ilgisinin olmadığı kaydedildi.