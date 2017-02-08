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Badr Hari 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı

BADR HARİ 2 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Cristiano Ronaldo'yla basına yansıyan fotoğrafı çok konuşulan Badr Hari, hapis cezasına çarptırıldı.

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Cristiano Ronaldo'ya olan yakınlığıyla bilinen kick-boksçu Badr Hari, 2012'de işlediği bir suç nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı

Dünyaca ünlü kick-boksçu Badr Hari, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fas asıllı dövüşçüye, 2012 senesinde Hollandalı iş adamı Koen Everink’e saldırdığı gerekçesiyle açılan davanın sonucunda 2 yıl ceza verildi.

Badr Hari’nin saldırdığı Everink, Mart 2016'da evinde ölü bulunmuştu. Everink'in bıçaklanarak öldüğü belirlenirken, Hari’nin bu cinayetle bir ilgisinin olmadığı kaydedildi.

Goal.com
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