Badou N'diaye geri dönüyor

Osmanlıspor, Afrika Uluslar Kupası’na gönderdiği Senegalli yıldızı Badou N’diaye’ye Trabzonspor maçıyla birlikte kavuşuyor.

Sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak olan Osmanlıspor, Afrika Uluslar Kupası’na gönderdiği Senegalli yıldızı Badou N’diaye’ye bu maçla birlikte kavuşuyor.

Sezonun ikinci yarısında 26 yaşındaki orta saha oyuncusundan hiç faydalamayan Ankara ekibi, söz konusu süre boyunca çıktığı Beşiktaş, Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarından galibiyet çıkaramadı.

6 golle takımının en golcü isimlerinden olan N’diaye, Trabzonspor karşısında takımının en önemli silahlarından biri olacak. N’diaye, Afrika Uluslar Kupası’nda ise Senegal formasıyla 2 maça çıkmıştı.

Fanatik