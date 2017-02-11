ANA SAYFA
Badou N'diaye geri dönüyor

BADOU N'DİAYE GERİ DÖNÜYOR

Osmanlıspor, Afrika Uluslar Kupası’na gönderdiği Senegalli yıldızı Badou N’diaye’ye Trabzonspor maçıyla birlikte kavuşuyor.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Osmanlıspor, Afrika Uluslar Kupası’na gönderdiği Senegalli yıldızı Badou N’diaye’ye Trabzonspor maçıyla birlikte kavuşuyor.

Sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak olan Osmanlıspor, Afrika Uluslar Kupası’na gönderdiği Senegalli yıldızı Badou N’diaye’ye bu maçla birlikte kavuşuyor.

Sezonun ikinci yarısında 26 yaşındaki orta saha oyuncusundan hiç faydalamayan Ankara ekibi, söz konusu süre boyunca çıktığı Beşiktaş, Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarından galibiyet çıkaramadı.

6 golle takımının en golcü isimlerinden olan N’diaye, Trabzonspor karşısında takımının en önemli silahlarından biri olacak. N’diaye, Afrika Uluslar Kupası’nda ise Senegal formasıyla 2 maça çıkmıştı.

Fanatik

51
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler :
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Rıza Çalımbay, Zidane ve Conte'ye kafa tutuyorMehmet Ekici sürprizi ! Takasla...''Alex Türk futboluna zarar verdi''
Arda Turan sakatlandı !Robin van Persie: ''Bu cezayı hak etmedim''Raporları geciktirip ek rapor istediler !
Şenol Güneş futbolculara patladı !Umut Bulut Galatasaray için haciz işlemi başlattıFenerbahçe Türkiye Kupası'ndan çekilebilir
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS