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Babel'in numarası belli oldu

BABEL'İN NUMARASI BELLİ OLDU

Beşiktaş’ın bonservis bedeli ödemeden İspanyol kulübü Deportivo La Coruna’dan kadrosuna kattığı Ryan Babel dün gece geç saatlerde İstanbul’a geldi.

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Siyah beyazlı kulüple 2.5 yıllık sözleşme imzalayan 30 yaşındaki Hollandalı futbolcunun alacağı ücret ve forma numarası belli oldu.

Kartal’ın sezonun ikinci yarısı için Babel’e 700 bin euro ödeyeceği bildirildi. Yıllık garanti ücreti 1.7 milyon euro olarak belirlenen tecrübeli futbolcuya 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında 3.4 milyon euro verilecek. Böylece Babel’in 2.5 sezonda alacağı toplam ücret 4.1 milyon euro (yaklaşık 15 milyon lira) olacak.

Milliyet'in haberine göre; Sadece yarım sezon forma giydiği Deportivo ile sözleşmesi bittiği için bedelsiz biçimde transfer edilen Ryan Babel sağlık kontrolünden geçtikten sonra medya önünde mukavele imzalayacak. Ara transfer döneminin resmen 4 Ocak 2017’de başlayacak olması nedeniyle Hollandalı futbolcunun kadroya katılması da bu tarihten sonra kulübün iletişim araçlarından duyurulacak.

49 numara!

Babel’in forma numarası şimdiden belli oldu. Hücum hattının sol kanadında görev yapan Hollandalı yıldızın, siyah-beyazlı takımda giyeceği ileri sürülen 49 numaralı forması dün sosyal medyada büyük ilgi gördü. Babel, Kasımpaşa’da 8, Deportivo’da 23 numaralı formaları taşımıştı. 

Orman’ın locasında

Ryan Babel, Beşiktaş ile Gaziantepspor arasında oynanan karşılaşmayı Vodafone Arena’da izledi. Başkan Fikret Orman’ın locasında konuk ettiği Hollandalı futbolcuya, siyah-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

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