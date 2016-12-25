Babel'in menajerinden şok eden açıklama

Beşiktaş, Deportivo ile sözleşmesi sona erecek olan Ryan Babel'i İstanbul'a getirdi.



Vodafone Arena'da oynanan Beşiktaş-Gaziantepspor maçını tribünden izleyen Hollandalı futbolcunun transferine kesin gözüyle bakılırken Babel'in menajeri Winnie Haatrecht'ten kafa karıştıran bir açıklama geldi.



"Yılbaşından sonra netleşecek"



Ajansspor'un aktardığına göre Hollanda basınına özel bir röportaj veren Haatrecht, Beşiktaş'ın Babel'e olan ilgisini doğruladı ancak imza için kesin kesin konuşmaktan kaçındı.



Hollandalı menajer, "Beşiktaş Babel'le ilgileniyor fakat iki kulüp daha onunla ilgileniyor. Her şey yılbaşından sonra netleşecek" ifadelerini kullandı.



Babel de Deportivo'daki son maçından önce Beşiktaş haricinde 2 takımın daha kendisiyle ilgilendiğini ifade etmişti.