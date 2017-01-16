Babel'den sakatlık açıklaması

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Osmanlıspor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonra Beşiktaş’ın yeni transferi Ryan Babel, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Hollandalı futbolcu, “Biliyorduk zor olacağını. Zihinsel olarak maça çok iyi hazırlandık. Başından sonuna kadar yüksek bir konsatrasyon ile oynadık ve maçı kazandık” dedi.

Sakatlandığı pozisyonla ilgili de açıklamalarda bulunan Babel,”O pozisyonda bileğim döndü. Çok kötü bir şey yok. İstanbul’a gidip doktor kontrolünden sonra kesin bir şey söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.