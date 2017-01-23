Babel siftah yaptı

BABEL SİFTAH YAPTI Ryan Babel, siyah-beyazlı formayla ilk golünü Alanyaspor karşısında attı.. Süper Lig 23.01.2017 22:37

Ryan Babel Süper Lig'de 622 gün sonra ilk golünü attı. Alanyaspor karşısında Cenk Tosun'la öne geçen Beşiktaş, Hollandalı yıldızının 39. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkarttı.



Tolgay Arslan'ın ara pasında defans arkasına sarkan Ryan Babel, kaleci Zdenek Zlamal'ı ve 2 savunma oyuncusunu ekarte ettikten sonra topu ağlara gönderdi.



Babel ligdeki son golünü 12 Mayıs 2015'te Balikesirspor'a atmıştı.. Fotomaç 218