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Babel Osmanlıspor maçında oynayacak mı ?

BABEL OSMANLISPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI ?

Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel'in lisans sorunu çözüldü.

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Beşiktaş’ta Ryan Babel’in lisans sorunu çözüme kavuştu.

Eski kulübü Deportivo La Coruna’nın gerekli belgeleri bu sabah göndermesinin ardından lisansı çıkan Babel, Şenol Güneş’in görev vermesi halinde Osmanlıspor deplasmanında oynayabilecek.

AMK Gazetesi
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