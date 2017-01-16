Babel Osmanlıspor maçında oynayacak mı ?

Beşiktaş’ta Ryan Babel’in lisans sorunu çözüme kavuştu.
Eski kulübü Deportivo La Coruna’nın gerekli belgeleri bu sabah göndermesinin ardından lisansı çıkan Babel, Şenol Güneş’in görev vermesi halinde Osmanlıspor deplasmanında oynayabilecek.
Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel'in lisans sorunu çözüldü.
Beşiktaş’ta Ryan Babel’in lisans sorunu çözüme kavuştu.
Eski kulübü Deportivo La Coruna’nın gerekli belgeleri bu sabah göndermesinin ardından lisansı çıkan Babel, Şenol Güneş’in görev vermesi halinde Osmanlıspor deplasmanında oynayabilecek.