Babel Osmanlıspor maçında oynayacak mı ?

BABEL OSMANLISPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI ? Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel'in lisans sorunu çözüldü. Süper Lig 16.01.2017 17:11

Beşiktaş’ta Ryan Babel’in lisans sorunu çözüme kavuştu. Eski kulübü Deportivo La Coruna’nın gerekli belgeleri bu sabah göndermesinin ardından lisansı çıkan Babel, Şenol Güneş’in görev vermesi halinde Osmanlıspor deplasmanında oynayabilecek. AMK Gazetesi 67