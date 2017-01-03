Babel: ''Kimseye sormadım''

Beşiktaş’ın 2.5 yıllığına kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu, siyah-beyazlı formayı giyeceği için çok mutlu olduğunun altını çizdi, “Bir kanat forvetin ilk olarak yapması gereken şey santrforu beslemektir. Goller bonustur ama kanat oyuncusunun işi asist yapmaktır” dedi.

Kartal’ın devre arasındaki ilk transferi Ryan Babel, BJK TV’ye konuk oldu. Hollandalı futbolcu, Beşiktaş’a transferinden, siyah-beyazlı forma altındaki hedeflerine kadar birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Babel’in açıklamaları...

- Aslında Beşiktaş ile daha önceye dayanan bir transfer geçmişim var. Kasımpaşa’dan ayrıldığım dönemde Beşiktaş ile irtibatım olmuştu. O zaman bu transfer gerçekleşmedi. Bu dönemde kulüp tekrar menajerime ulaştı ve artık buradayım.

- Gelmeden önce kimseyle konuşmadım. Zaten başka formalarla Beşiktaş’a karşı oynamıştım. Türk futbolunu ve Beşiktaş’ın gelişimini takip ettim. Beşiktaş’ın yükselişi benim için sürpriz olmadı.

- Beşiktaş gibi kaliteli bir takımda olduğum için çok mutluyum. Takıma büyük katkı yapabileceğime inanıyorum. Şenol Güneş’in ofansif anlayışı bana çeşitli şanslar sunuyor. Bu sistemde oynamak istedim. Tabii ki kariyerimde birçok farklı sistemleri oynadım. Ben zaten her sisteme çabuk adapte olan bir oyuncuyum.

- Çok yönlü bir oyuncuyum, hucüm gücümle tanınıyorum. Şutör olarak biliniyorum ama kariyerimde 10 numara ve orta saha olarak da oynadım. Sağ-sol kanat veya başka bir pozisyon fark etmez. Ben her pozisyonu doldurabilirim.

- Vodafone Arena’yı ilk kez Gaziantep maçında gördüm. Atmosfer oldukça güzeldi. Talisca ve Adriano ile konuştuk. Beni harika karşıladılar. Taraftar da aynı şekilde beni çok güzel karşıladı.

- Kariyerim boyunca sayılara hiç takılmadım, hep takım oyuncusu oldum. Bir kanat forvetin ilk olarak yapması gereken şey santrforu beslemektir. Goller bonustur ama kanat oyuncusunun işi asist yapmaktır.

- Quaresma ile oynayacağım için mutluyum. Çok önemli bir kariyeri var. Gençken Kluivert idolümdü, Henry ve Kaka gibi birçok isim de idolüm oldu.

‘39 olmadı, 49’u seçtim’

Beşiktaş’ta 49 numaralı formayı giyecek olan Ryan Babel, eski kulübü Ajax’taki bir anısını da paylaştı. Hollandalı futbolcu, “Kariyerime 39 numara ile başladım ama 2 hafta sonra Ajax bir hata yapıldığını ve bu numaranın başka bir oyuncuya kayıtlı olduğunu açıkladı. Ben de 49 numarayı giydim ve daha sonra bunu değiştirmedim. 49 numara ile güzel zamanlar geçirdim” dedi.

2.5 yıl için 5.4 milyon euro

Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ve Futbol A Takımı Direktörü Ali Naibi’nin katıldığı törende 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Ryan Babel’e ödenecek ücretler de belli oldu. Siyah-beyazlılar, Hollandalı futbolcuya 2016-17 sezonunun ikinci yarısı için 1.2 milyon euro, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarının her biri için 2.1 milyon euro olmak üzere toplam 5.4 milyon euro garanti ücret ödeyecek. Babel ayrıca oynadığı maçlarda puan başına 4 bin euro kazanacak.

Teste girdi

Babel dün Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Detaylı kan tetkikleri yapılan 30 yaşındaki başarılı futbolcunun ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde çeşitli testlere tabi tutulduğu bildirildi.

İlk çalışmaya çıktı

Beşiktaş, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına dün geldiği Antalya’da başladı. Siyah-beyazlılar, ilk çalışmasını kamp yaptığı otelin sahasında yaptı. Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel de siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Veli Kavlak takımla çalışırken idmana izinli olan Quaresma ile Milli Takıma giden Aboubakar katılmadı.

Aile boyu kamp

Beşiktaş, Antalya’da çiçeklerle karşılandı. Şenol Güneş’e çiçek veren taraftarlar, futbolcularla da bol bol fotoğraf çektirdi. Kafilede teknik ekip ve futbolcuların aileleri de yer aldı. Taraftarların en fazla ilgi gösterdiği oyuncuların başında Talisca gelirken, Brezilyalı yıldız, eşi ve çocuğuyla ilgi odağı oldu.