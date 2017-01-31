Babel geldi dertler bitti

Ara transfer döneminde Olcay Şahan ve KerimFrei gibi kanat oyuncularıyla yollarını ayırıp, Ryan Babel'i kadroya katan yönetim, Hollandalı yıldızın performansından gayet memnun. Geçen hafta Alanyaspor'la deplasmanda oynanan maçta ağları havalandırıp siyah- beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşayan 30 yaşındaki oyuncu, dünü de boş geçmedi. Babel, Konya karşısında gol perdesini açan isimdi. 50. dakikada Cenk Tosun'un attığı golün de pasını veren Hollandalı yıldız, asist olarak da takıma katkı sağladı.

Sol açık pozisyonunda görev yapan ve hücuma canlılık getiren Babel, gösterdiği performansla bir anda taraftarların sevgilisi oldu. 30 yaşındaki oyuncunun kısa sürede takıma adapte olması hem yönetimin hemde teknik heyetin yüzünü güldürdü.Bu transfer, nokta atışı olarak yorumlanıyor.