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Aziz Yıldırım'ın ses kayıtlarına erişim engeli

AZİZ YILDIRIM'IN SES KAYITLARINA ERİŞİM ENGELİ

Aziz Yıldırım ve diğer yöneticilerin sosyal medyaya servis edilen ses kayıtlarına mahkemeden erişimi engelleme kararı geldi.

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3 Temmuz Şike Operasyonu'nun adli emanette muhafaza edilen bazı kayıtları geçen hafta sosyal medyada yayılmış, F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve diğer yöneticilerin telefon konuşmaları yılın ilk günü bir anda sosyal paylaşım sitelerinde gündem olmuştu.

Bunun üzerine, F.Bahçe, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu ve İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, Youtube üzerinden yayınlanan videoların kaldırılmasına karar verdi. Ancak ses kayıtları bu kez de Twitter'dan servis edildi. Yıldırım da bir kez daha suç duyurusunda bulundu. 

DURDURMA KARARI

Bu kez de İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, 5 Ocak'ta, kayıtlar için durdurma kararı verdi.

Kararda şöyle denildi:

"Tapelerin servis edilmesi masumiyet karinesini ihlal edici, beraat eden kişinin (Aziz Yıldırım) kişilik haklarını ihlal edici ve toplum içinde suçlu gösterme mahiyetindedir. Linklerdeki yayın içeriğine erişimin engellenmesine karar vermek gerekmiştir."

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