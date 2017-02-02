Aziz Yıldırım'ın cezasına indirim

Tahkim Kurulu, PFDK'nın Aziz Yıldırım'a verdiği 6 ay 15 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin TL'lik para cezasında indirime gitti. Yıldırım'ın cezası Tahkim Kurulu kararına göre 4 ay 15 gün ve 110 bin TL'ye indirildi.

TFF Tahkim Kurulu 2 Şubat 2017 günlü ( 5 ) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2016/425

Trabzon Spor Sportif Yat. ve Futbol İşl. Tic. A.Ş'nin, Kayseri Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 02.12.2016 tarih ve E.2016/433 - K.2016/687 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/40)

2. E.2017/10

Alanya Spor Kulübü'nün, futbolcu Ahmet Şahbaz ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 16.11.2016 tarih ve E.2016/540 - K.2016/630 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/41)

3. E.2017/11

Alanya Spor Kulübü'nün, futbolcu Koray Çölgeçen ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 16.11.2016 tarih ve E.2016/337 - K.2016/634 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/42)

4. E.2017/12

Futbolcu Mülayim Erdem'in, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 16.11.2016 tarih ve E.2016/179 - K.2016/627 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile, (K.2017/43)

5. E.2017/13

Şanlıurfa Spor Kulübü'nün, teknik adam Erhan Altın ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 30.11.2016 tarih ve E.2016/581 - K.2016/676 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/44)

6. E.2017/32

Serhat Ardahan Spor Kulübü'nün, TFF Yönetim Kurulu'nun 13.01.2017 tarih ve 42 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- 10.12.2016 tarihinde oynanan Aras 12 Mart Spor - Serhat Ardahan Spor (2-2) Bölgesel Amatör Lig 3. Grup müsabakasında, Futbol Oyun Kuralı ihlali yapılmadığına dair TFF Yönetim Kurulu'nun 13.01.2017 tarih ve 42 sayılı kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/45)

7. E.2017/40

Güneykent Spor Kulübü'nün, AFDK'nın 17.01.2017 tarih ve E.2016-2017/942 - K.2016-2017/1357 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harçların yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Güneykent Spor Kulübü'nün, cezalı futbolcunun kendisine ait olmayan lisansı kullanmasını temin etmesi sebebiyle FMT'nin 22/g ve 23/1-3 maddeleri atfıyla FDT'nin 47/3. maddesi uyarınca (0-3) hükmen mağlubiyet cezası ve mevcut puanından (3) puan silinmesi cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Güneykent Spor Kulübü'nün futbolcusu Gülbahar Bir'in, lisansı ile başka bir futbolcunun oynaması nedeniyle FDT'nin 47/1-a maddesi uyarınca 8 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Güneykent Spor Kulübü'nün futbolcusu İrem Bir'in, başkasının lisansı ile müsabakada oynaması nedeniyle FDT'nin 47/1-a maddesi uyarınca 8 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Güneykent Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Abdullah Dağdeviren'in, başkasının lisansı ile cezalı futbolcunun oynatılmasını temin etmesi nedeniyle FDT'nin 47/1-c, b maddesi uyarınca 2 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Güneykent Spor Kulübü'nün idarecisi Necati Özkabalcı'nın, başkasının lisansı ile cezalı futbolcunun oynatılmasını temin etmesi nedeniyle FDT'nin 47/1-c, b maddesi uyarınca 2 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Gerekli harç yatırılmadığından infazın durdurulması talebinin reddine, oybirliği ile, (K.2017/46)

8. E.2017/41

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Aziz Yıldırım'ın ve Fenerbahçe Futbol A.Ş. kulüp idarecisi Alaeddin Yıldırım'ın, PFDK'nın 19.01.2017 tarih ve E.2016-2017/579 - K.2016-2017/663 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harçların yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 150.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- FDT'nin 53/3. ve 53/4. maddeleri uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Migros Üst C,D,M ve Migros Alt K,L,M bloklarına giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, akredite edilmeyen kişinin akredite alanlarda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 15.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Aziz Yıldırım'ın, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarında tehdit eylemi nedeniyle FDT'nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 4 ay 15 gün hak mahrumiyeti cezası ve 150.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Aziz Yıldırım hakkında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT'nin 38/1-b ve 11. maddeleri uyarınca verilen 60 gün hak mahrumiyeti cezasının ve 40.000 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. Kulüp idarecisi Alaeddin Yıldırım'ın, akredite olmadığı halde hakem soyunma odası koridorunda yer almasından dolayı FDT'nin 39/1. maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. Kulüp idarecisi Alaeddin Yıldırım'ın, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti nedeniyle FDT'nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ve 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. Kulüp idarecisi Alaeddin Yıldırım'ın, başkasına ait akreditasyon belgesini kullanarak ilgilileri yanıltmaya çalışmasından dolayı FDT'nin 47/1-b maddesi uyarınca 2 ay hak mahrumiyeti cezası ve 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/47)

9. E.2017/42

Erbaa Spor Kulübü futbolcusu Kudret Kanoğlu'nun, PFDK'nın 26.01.2017 tarih ve E.2016-2017/608 - K.2016-2017/715 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harçların yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Erbaa Spor Kulübü futbolcusu Kudret Kanoğlu'nun, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 1.500 TL para ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, (K.2017/48)

10. E.2017/43

Cizre Spor Kulübü'nün, futbolcusu Ebubekir Şentürk'ün ve Kulüp 2. Başkanı Maruf Sefinç'in, PFDK'nın 26.01.2017 tarih ve E.2016-2017/602 - K.2016-2017/720 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harçların yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Cizre Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 10.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Cizre Spor Kulübü futbolcusu Ebubekir Şentürk'ün, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 8 resmi müsabakadan men ve 6.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Cizre Spor Kulübü 2. Başkanı Maruf Sefinç'in, resmi güvenlik görevlilerine yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-b maddesi uyarınca 180 gün hak mahrumiyeti ve 15.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, (K.2017/49)

11. E.2017/44

Darıca Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün futbolcusu Sinan Turan hakkındaki PFDK'nın 30.01.2017 tarih ve E.2016-2017/625 - K.2016-2017/722 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine,

- Darıca Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün futbolcusu Sinan Turan'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 1.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, (K.2017/50)

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu