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Aziz Yıldırım'dan sert yanıt

AZİZ YILDIRIM'DAN SERT YANIT

Aziz Yıldırım, canlı yayına telefonla bağlanarak Gümüşdağ'a cevap verdi.

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Aziz Yıldırım, Göksel Gümüşdağ'a canlı yayında yanıt verdi. Yayın ihalesiyle ilgili olarak Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ canlı yayında ihalenin kur fiyatıyla ilgili konuştu.

Gümüşdağ, "İmza atmazsa bir şey olmaz. Hukuki süreç başlar. Sayın Başkan o kadar ilgiliyse 21 Kasım'da ihale şartnamesi alıp, ihaleyi kendisi yapıp kendisi yayın hakkını alsaydı!" ifadesini kullandı.

Deneyimli yönetici, yayıncı kuruluşa da destek olunması gerektiğini ifade etti. Medipol Başakşehir'in Başkanı, ihalenin dolar kuru üzerinden 3.26'ya sabitlenmek istediğini, Aziz Yıldırım ise 3.36'da ısrarcı olduğunu söyledi.

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, canlı yayına telefonla bağlanarak Göksel Gümüşdağ'a cevap verdi:

Gümüşdağ, Fenerbahçe divan kurulunda, "İhale bedelini 3.26'ya sabitlemeye çalışıyorlar. Ben imza atmam. İmza atmazsa bir şey olmaz. Hukuki süreç başlar. Sayın Başkan o kadar ilgiliyse 21 Kasım'da ihale şartnamesi alıp, ihaleyi kendisi yapıp kendisi yayın hakkını alsaydı!" diyen Aziz Yıldırım'ı hedef aldı.

Deneyimli yönetici, yayıncı kuruluşa da destek olunması gerektiğini ifade etti. Başakşehir'in Başkanı, ihalenin dolar kuru üzerinden 3.26'ya sabitlenmek istediğini, Aziz Yıldırım ise 3.36'da ısrarcı olduğunu söyledi.

Gümüşdağ, "Aradaki kur farkından dolayı kulüp başına fark edecek tutar, sadece 2 milyon TL olacak" diye konuştu. Gümüşdağ'ın sözlerinden sonra Aziz Yıldırım telefonla yayına bağlandı.

AZİZ YILDIRIM: İHALEYE FESAT KARIŞTIRDIYSANIZ GEREĞİNİ YAPARIZ

NTV Spor'a telefonla bağlanan Aziz Yıldırım, "Bu anlaşma ne zaman geçerli? Ben iş adamıyım, müteahhitlik yaptım. 1 Haziran'dan itibaren bu anlaşma hayata geçecek. 1 Haziran'da kur 4 bin lira olursa, o zaman başlaması gerekmeyecek mi? O kura sabitlemek gerekmez mi?" dedi.

Sözlerini sürdüren Yıldırım şu şekilde devam etti;

"Şartnameyi biraz inceleyin. Daha iyi anlaşırız. Ben biliyorum. Sen benim yardımcımdın Göksel bey, unutma. Bak Göksel bey yine söylüyorum, ihaleye fesat karıştırıldıysa mahkemeye götürürüm ona göre. Her şey madem uygun bizden niye kağıt istiyorsunuz? Benim karşı çıktığım şu. Bu ihale 1 Haziran'da geçerlidir. O günün şartlarıyla belirlenmelidir."

Hürriyet
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