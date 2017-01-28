Aziz Yıldırım'a Quaresma cevabı

Beşiktaş Kulübü İletişim Danışmanı Rıdvan Akar, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Quaresma ile ilgili yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından manidar bir şekilde cevap verdi.



Beşiktaş Kulübü İletişim Danışmanı Akar, sosyal medya hesabından yaptığı manidar paylaşımda, "Ben Quaresma'nın kimseye küfrettiğini duymadım. Almazlar" ifadelerini kullandı.



Aziz Yıldırım ne demişti?

"Beşiktaş'ta şu anda oynayan oyunculardan bazıları bize gelmek istiyor. İstiyorlarsa hepsinin ismini söylerim. Quaresma'nın avukatı bizi aradı, 1.5 ay önce. Menajeri benle görüşmek istedi, kabul etmedim. Mukavelesi bittiğinde bize gelmek isteyen başka Beşiktaşlı oyuncular da var. İsterlerse hepsinin ismini açıklarım ama o çocuklara yazık."