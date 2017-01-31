Aziz Yıldırım’a ilanlı gönderme

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimine yönelik ilanda, “Dünyanın sonu değil ya hem seneye yine bekleriz, ne olur bizim bebelere darılmayın, gücenmeyin. Yaptılar bir afacanlık işte. Ben onlara bir daha böyle şeyler yapmayın çocuklar, Fenerbahçe’ye 2 gösterip 4 atıyorsunuz, olmaz ama diyeceğim” ifadeleri yer aldı.

Kayseri’deki bir yerel gazeteye ‘Taraftar İlanı’ başlıklı ve skor tabelasının yer aldığı ilan veren Oğuz Berk adlı Kayserispor taraftarı, ilan metninde şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Aziz Başkan ve yönetimi, camianıza, üzüntülerimizi belirtmek isteriz. Sizleri Kayseri’den güler yüzle göndermek isterdik ama futbolun acı yüzü işte. Bizim çocuklar, 2-1 ile maçı bitirecek derken o da ne? Birden skor 4-1 oldu. Ne olur kızmayın; Bu bebelerin uzun zamandır başıboştu yani başkanı, teknik direktörü yoktu. Yalnızlardı; Çıkışa ihtiyaçları vardı ve soğuk bir Kayseri gününde şehri ısıttılar ısıtmasına da, bak sen şu işe de sizleri soğuttular Eli boş gönderdiler; Biliyorum, şimdi yüzleriniz asık, kaşlarınız çatık; Olsun, dünyanın sonu değil ya hem seneye yine bekleriz, ne olur bizim bebelere darılmayın, gücenmeyin; Yaptılar bir afacanlık işte-; Ben onlara bir daha böyle şeyler yapmayın çocuklar, Fenerbahçe’ye 2 gösterip 4 atıyorsunuz, olmaz ama diyeceğim. Hepinize Kayseri’den sevgi ve selamlarını iletiyorum. Hakkınızı helal edin. Selametle..”