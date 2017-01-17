Aziz Yıldırım'a çifte ceza !

Fenerbahçe Başkanı hem TFF ve MHK’ye yönelik açıklamaları, hem de soyunma odası koridorlarında hakem Serkan Çınar’a söylediği, “Doğru dürüst maç yönetin” ifadeleri yüzünden disipline verilecek.

Adanaspor maçından sonra medya mensupları karşısında, Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu ve karşılaşmanın hakemi Serkan Çınar ile ilgili sert açıklamalar yapan Yıldırım’ın ifadeleri hukuk müşavirliği tarafından incelemeye alındı.

Yıldırım ayrıca maçın devre arasında hakem koridorunda sarf ettiği sözler nedeniyle de ikinci kez ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Fenerbahçe Başkanı’nın koridorda hakem Çınar’a hitaben, “Doğru dürüst maç yönetin. O penaltıyı nasıl görmezsiniz? Kayserispor maçında da takımı yaktın” ifadelerini kullandığı temsilciler tarafından rapor edildi. Serkan Çınar ligin ikinci haftasında oynanan Fenerbahçe- Kayserispor maçında da düdük çalmış ve yönetimi ile sarı-lacivertli kulübün tepkisini çekmişti.

45 ile 120 gün

Başkan Yıldırım’ın PFDK’nın “Sportmenliğe aykırı açıklamalar” başlıklı 38 ve “Hakem soyunma odası ve koridorunun güvenliği” başlıklı 39. maddesine göre işlem göreceği bildirildi. Yıldırım’ın ilk eylemi 45 ile 120 gün hak mahrumiyeti, hakeme yönelik sözleri ise 3 aya kadar hak mahrumiyeti ve 100 bin liradan başlamak üzere para cezası gerektiriyor.

Hukuk Müşavirliği’nin Yıldırım’ın açıklamalarını içeren görüntüleri izledikten sonra sevk ile ilgili kararını vereceği öğrenilirken, hakem Çınar’ı hedef alan açıklamalarında ise temsilcilerin raporları doğrultusunda hareket edecek. Fenerbahçe başkanının bugün Profesyonel Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi bekleniyor.