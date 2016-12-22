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Aziz Yıldırım Volkan Demirel'i yurt dışına gönderiyor

AZİZ YILDIRIM VOLKAN DEMİREL'İ YURT DIŞINA GÖNDERİYOR

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Volkan Demirel'i dil ve antrenörlük eğitimi alması için yurt dışına gönderecek.

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Gelecek yıllarda kaleci Volkan Demirel’i yönetimsel anlamda kullanmak isteyen F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, tecrübeli file bekçisini dil ve antrenörlük eğitimi alması için sezon sonunda yurt dışına gönderecek.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Volkan Demirel'in kontratı, F.Bahçe yönetimi tarafından uzatılacak. Başkan Aziz Yıldırım, tecrübeli file bekçisini, futbol kariyerini sonlandırmasının ardından sarı-lacivertli kulüpte yönetimsel anlamda görevlendirmeyi düşünüyor. Milli kaleci, bu nedenle sezon biter bitmez eğitim almak için yurtdışına gidecek. Volkan önce yabancı dil öğrenmek için ABD'ye gidecek, sonra İngiltere'de antrenörlük eğitimi alacak.
 
Teknik Direktör Advocaat ile sürekli görüş alışverişinde bulunan tecrübeli file bekçisi, hocasının tecrübelerinden yararlanıp antrenman metotları ve çalışma stilleri hakkında not alıyor. Öte yandan 40 yaşına kadar oynamak istediğini sürekli dile getiren Volkan'ın, 571 maçla F.Bahçe'de en çok forma giyen futbolcu rekorunu elinden bulunduran Müjdat'ı geçmek istediği belirtildi. Tecrübeli kaleci şu ana kadar 485 kez sarılacivertli formayı giydi.

Amk Gazete

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