Aziz Yıldırım müjdeyi verdi: ''Bu hafta bitiyor...''

Aziz Yıldırım'ın transfer müjdesini Habertürk Gazetesi yazarı Meriç Müldür duyurdu. Aziz Yıldırım: "Dört gözle beklenen" transferin bu hafta yapılacağını söyledi.

Fenerbahçe, 10 numara transferi için Güney Amerika turuna çıkarken, Aziz Yıldırım taraftarı heyecanlandıracak açıklamalar yaptı. Ser verip sır vermeyen başkan, "İsmi bugüne kadar basına hiç yansımadı. Görüşüyoruz. BU hafta sonuna kadar bitebilir" ifadelerini kullandı. Skorer



Fenerbahçe'de transfer için hummalı bir çalışma var. Henüz sonuca ulaşılmasa da kısa bir süre içinde öncelikle 10 numara pozisyonunun çözüme kavuşması bekleniyor.



Aziz Yıldırım'dan Mehmet Ekici'ye övgü: Sözünün arkasında durdu



Fenerbahçe'de transferi yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici için Aziz Yıldırım'a transferi sordum. Öncelikle Ekici'nin tavrını övdü. "Dik durdu, sözünün arkasında durdu" dedi. Transferi için ise "Biz 2 milyon EUro teklif ettik, bekliyoruz" ifadesini kullandı.



"Sosa yem atıyor, o defter kapandı"



Ya Sosa dedim.. "Sürekli yem atıyor. Bir geliyorum, bir gelmeyeceğim. Biz de Sosa defterini kapattık" yanıtı verdi. "Sosa terör nedeniyle Beşiktaş'tan ayrıldı. Zaten nasıl dönecek ki?" diye sordum. Bu kez yanıtı, "Terörden kaçmamış. Eşinin Türkiye'de yaşamak istememesi gibi bir durum da söz konusu değil. Yani menajerinin söyledikleri böyle" oldu.



Seçenekler elbette Ekici ve Sosa ile sınırlı değil. Özellikle Güney Amerika'da da alternatifler var. Arjantin, Brezilya, Kolombiya'dan...



"Ekstra bir oyunca daha gelebilir"



Başkana "Peki kimi alacaksınız?" sorusunu yönelttim. İsim vermesini zaten beklemiyordum, vermedi de..



"Basında ismi geçenlerden biri mi?" diye üsteledim. Bu kez, "Hayır. İsmi bugüne kadar basına hiç yansımadı. Görüşüyoruz. Bu hafta sonuna kadar bitebilir" dedi. Fenerbahçe adına hareketli bir hafta geçecek gibi. Sadece 10 numara pozisyonu için değil ekstradan bir oyuncu daha gelebilir. CUmartesi günü de Divan Kurulu toplantısı var. Belki de Aziz Yıldırım transferi orada açıklar...



Meriç Müldür / Habertürk