Aziz Yıldırım: Kızdırırlarsa TFF'ye başkan olurum

Fenerbahçe, Cumartesi akşam Bursaspor'la 1-1 berabere kalarak ligde şampiyonluk yarışında bğyğk yara alması Sarı-Lacivertli camiayı ayağa kaldırdı.

Ligden çekilmekten, U-21 takımıyla sezona devam etmeye kadar pek çok durum gündeme gelirken asıl sürpriz teklif ise çok yakın bir isimden olan Önder Fırat'tan, Başkan Aziz Yıldırım'a geldi.



Önder Fırat maç sonrasında Aziz Yıldırım'ı arayarak, "Başkan sen diyorsun ki, ben TFF başkanı olursam tarafsız olmam. Ne kadar tarafsız olamazsın? En fazla Yıldırım Demirören kadar tarafsız olamazsın. Kusura bakma ama Türk futbolu ancak senin başkanlığınla kurtulur. Adaylığını koymalısın" teklifinde bulundu.



Yıldırım ise, "Kafamı kızdırırlarsa TFF başkanı olurum... en taraflı halimle bile bunlardan daha tarafsız başkanlık yaparım" sözlerini kullandı.