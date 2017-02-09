Aziz Yıldırım ile GFB barıştı

Beşiktaş deplasmanında misafir tribünde yer alan “Sadece Fenerbahçe” pankartı kalıcı olacak. Aziz Yıldırım ile muhalif taraftar grubu GFB arasında barış sağlandı.

Şampiyonluk yolunda iç ve dış sahada tribünlerin tamamen dolmasını isteyen yönetim, bilet satma yasağını da kaldırdı. Taraftarlar da tribünde tek pankart ardında yer alıp sadece takıma destek verecek. Sarı-lacivertliler, hafta sonunda Bursa ile telafisi olmayan bir maç oynayacak. Fenerbahçeli taraftarlar, bu nedenle özel bir hazırlık içinde… Taraftarlar, Bursa deplasmanına çıkarma yapacak, yöneticiler de antrenmanları ziyaret ederek futbolculara destek verecek.

SAMANDIRA’YA KAMPÜS

Öte yandan Fenerbahçe Üniversitesi'nin İstanbul'daki yerleşkesi Samandıra'da olacak. Sarı-lacivertli yönetim, Samandıra'da üniversite için 200 dönümlük arazinin tahsisi konusunda son aşamaya geldi. Bu ay içerisinde arazinin tahsis işlemlerinin tamamlanması bekleniyor. Arazinin tahsisiyle birlikte F.Bahçe Üniversitesi'nin kampüsü kurulacak.