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Aziz Yıldırım: ''Emenike kiralık değil, satılık''

AZİZ YILDIRIM: ''EMENİKE KİRALIK DEĞİL, SATILIK''

Aziz Yıldırım'ın Emenike için kiralamaya karşı çıktığı iddia edildi.

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Gözden çıkarılan Emenike'nin menajerinin Lokomotiv Moskova'yı 'kiralama' konusunda ikna ettiği ancak başkan Aziz Yıldırım'ın kiralamaya karşı çıktığı iddia edildi. Yıldırım'ın, "Kiralık veriyoruz, geri dönüyor. Aynı şeyi yaşamamak için bonservisiyle satın" talimatı verdiği belirtildi..

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