Aziz Yıldırım Brezilya'ya gidiyor

Fenerbahçe'de devre arasında yapılacak transfer için başkan Aziz Yıldırım bizzat devreye giriyor. Sarı-lacivertli kulüpte daha önce Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş, Brezilya'ya oyuncu izlemeye gitmiş ve bu isimler yönetime rapor edilmişti. Başkanın alınacak ismi son olarak kendisi görmek istediği ve transferi bitirip geleceği ifade edildi. Önümüzdeki hafta içinde Brezilya seferine çıkacak Yıldırım'ın izlemesi muhtemel isimler şöyle:



LİSTE OLDUKÇA KABARIK

Orta sahalar: Adryan (Flamengo), Camilo Farias (Botafogo), Arrascaeta (Cruzeiro),



Sol açık: Scarpa (Fluminense). Advocaat'ın istediği orta ofans ve sol açık ve sağ bek mevkilerine takviye için kolları sıvayan başkanın, Güney Amerika pazarında ayrıca Perulu sağ bek Aldo Corzo ve Paraguaylı orta saha Romero için de girişimde bulunabileceği dile getirildi.