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Aziz Yıldırım 2018’de bırakıyor !

AZİZ YILDIRIM 2018’DE BIRAKIYOR !

Aziz Yıldırım'ın 2018 Mayıs ayından sonra başkanlık görevini bırakma kararını aldığı öğrenildi.

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Aziz Yıldırım'ın yakın çevresine “Artık kızımla ilgilenmeliyim. 2018'in mayıs ayından sonra locama oturur, maçları izlerim. Kimseye muhalefet yapmam ve destek veririm” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 1998 yılından beri sürdürdüğü görevini 20. yılda bırakmaya hazırlanıyor. Yıldırım'ın yakın çevresine artık yorulduğunu ve ailesine zaman ayırmayı istediğini söylediği öğrenildi. Eşi Gonca Hanım'dan kızı Yaz için bu kararı düşünen Aziz Yıldırım, “2018'in mayıs ayından sonra locama oturur, maçları izlerim. Yerime kim gelecekse gelsin, muhalefet yapmam ve Fenerbahçe için desteğimi veririm” ifadelerini kullandı.

EN GÜÇLÜ ADAY KOÇ

3 Temmuz sürecinde sona gelen Yıldırım'ın beraat talebinin onanmasının da bu 1 yıl içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece Aziz Yıldırım, şike ve kumpas davalarından beraat ederek, sarı-lacivertli kulübü bir başka isme devredecek. Başkanlığın en büyük adayı da Ali Koç olacak. Mali sıkıntıları gidermek için Arçelik'in sponsorluğunu Yıldırım'a öneren Koç, 2018'deki seçimde başkanlığın en güçlü ismi. Yıldırım'ın da Koç'a başkanlık yolunda destek vermesi bekleniyor.

AMK Gazetesi
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