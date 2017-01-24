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Aytemiz Alanyaspor'da Şota sesleri

AYTEMİZ ALANYASPOR'DA ŞOTA SESLERİ

Alanyaspor, teknik direktörlük için ilk hedef olarak Şota Arveladze’yi belirledi.

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Hüseyin Kalpar’la yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş maçına yardımcı antrenörle çıkan Alanyaspor, ilk hedef olarak Şota Arveladze’yi belirledi. Yönetimin, tecrübeli teknik adamla görüşmelere başladığı bildirildi

Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta sahasında Çaykur Rizespor’a 3-2 yenilen ve teknik direktör Hüseyin Kalpar’la yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş karşılaşmasına altyapı antrenörü Mustafa Camunak yönetiminde çıktı.
 
Beşiktaş karşısında Çaykur Rizespor maçının ilk 11’inde ikisi zorunlu 6 değişikliğe giden Camunak, kart cezalıları Omeruo ve Candeias’ın yanı sıra Haydar Yılmaz, Fofana, Taha Yalçıner ve Plet’in yerine Zlamal, Birol Parlak, Efecan Karaca, Landel, Cenk Ahmet Alkılıç ve Vagner Love’ı ilk 11’de tercih etti.
 
Tel Aviv’den ayrılmıştı 
 
Siyah-Beyazlılar karşısına alt yapı antrenörüyle çıkan Alanyaspor’da yönetim, yeni hoca arayışlarına başladı. Başkan Hasan Çavuşoğlu’nun, bu doğrultuda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’le yollarını ayıran Şota Arveladze’yle temas halinde olduğu bildirildi. Alanyaspor Yönetimi’nin ayrıca Mehmet Özdilek ve Tugay Kerimoğlu’yla da görüştüğü öğrenildi.

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