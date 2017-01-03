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Aytemiz Alanyaspor’da iki ayrılık

AYTEMİZ ALANYASPOR’DA İKİ AYRILIK

ytemiz Alanyaspor’da, futbolcular Sefa Yılmaz ve Timuçin Aşcıgil’in sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedildi.

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Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor’da, futbolcular Sefa Yılmaz ve Timuçin Aşcıgil’in sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedildi.

Kulüpten iki futbolcuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Daha önce kadro dışı bırakılan Sefa Yılmaz ve Timuçin Aşcıgil ile kulübümüz arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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