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Aysal-Özdoğan yakınlaşması

AYSAL-ÖZDOĞAN YAKINLAŞMASI

Galatasaray’da eski başkanlardan Ünal Aysal yeniden adaylık veya istediği yönetime destek vermek için nabız yokluyor.

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Ünal Aysal’ın geçtiğimiz günlerde eski başkan adaylarından Prof.Dr. Ahmet Özdoğan’la yemekte bir araya gelmesi kafa karıştırdı. Aysal’ın yine eski başkanlardan Faruk Süren’le de sürekli temas halinde olduğu biliniyor. Aysal’ın bu görüşme trafiğinden yeniden adaylık veya başka bir isme dışardan destek verme konusunda karar vereceği belirtiliyor.

Paralar ödeniyor

Sarı-kırmızılı takımda futbocuların beklediği gelişme sonunda oldu. Galatasaray’da özellikle yerli futbolcuların sezon başından beri aksayan ödemeleri bugün veya pazartesi günü yapılacak. Geçtiğimiz günlerde Sportif AŞ Üyesi Levent Nazifoğlu bu konuda müjdeyi vermiş ve ödeminin yapılacağını belirtmişti.

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