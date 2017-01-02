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''Ayrılsın diye dua ediyorum''

''AYRILSIN DİYE DUA EDİYORUM''

Wesley Sneijder'ın annesi Sylvia Sneijder, son yaşanan terör saldırısının ardından oğlunun ve ailesinin Türkiye'den ayrılmasını umduğunu söyledi.

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Galatasaray'ın 10 numarası Wesley Sneijder'ın annesi Sylvia Sneijder'dan çarpıcı sözler. Hollanda'nın RTL televizyonuna konuşan Wesley Sneijder'ın annesi, yılbaşı günü yaşanan terör saldırısı hakkında konuştu. ''Şans eseri tatildelerdi. Ya yılbaşını kutlamak için orada olsalardı? '' şeklinde konuşan Sylvia Sneijder, Wesley ve Yolanthe Sneijder-Cabau'nun artık başka planlar yapması gerektiklerini söyledi.

Hollandalı yıldızın annesi, ''Umarım her gün böyle olaylar olmaz. Wesley işine odaklanmalı, futbol oynamalı. Umuyorum ve dua ediyorum ki oradan ayrılırlar.'' sözlerini kullandı. Sneijder'ın Galatasaray ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Devre arası transfer döneminde Çin kulüplerinin Hollandalı yıldız için Galatasaray'ın kapısını çalacakları iddia ediliyor.


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