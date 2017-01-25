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Aykut Kocaman'dan Rdvan Dilmen'e gönderme

AYKUT KOCAMAN'DAN RDVAN DİLMEN'E GÖNDERME

Rıdvan Dilmen'in 'Başkanlık Anayasası' için başlattığı kampanyaya, Aykut Kocaman'dan olumsuz bir yorum geldi.

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Rıdvan Dilmen, ‘Başkanlık Anayasası’ için ‘Evet’ kampanyası başlatırken Fenerbahçe’de birlikte forma giydiği Aykut Kocaman, “Siyasetin içinde olmamalıyız. Bununla birlikte sporcular sosyal sorumluluk projelerinde yer almalı. Toplumun hissiyatına ortak olmalı. Fakat bunu belli bir zümreye hitap etmeden yapmalılar” diyerek sporun içindeki herkesin siyasi söylemlerden uzak durması gerektiğini ifade etti.

Kocaman’ın KONTV’de katıldığı programda ifadeleri şu şekilde:

“Oyuncular, ben de dahil olmak üzere siyasetin içinde olmamalıyız. Çünkü bizi destekleyen kitlenin içerisinde herkes var. Hiç kimsenin adamı değiliz, biz sadece mesleğimizin ve bugün Konyaspor’un adamıyız, oyuncularda öyle olmalı. Ama bununla beraber sosyal sorumluluk projelerinde yer almalılar. Çünkü toplumda, özellikle bugünlerde hassasiyetler var, toplumun hissiyâtına ortak olmak zorundalar. Biz öyle sırça köşklerde yaşayan insanlar değiliz, toplumun içinde yer alan insanlarız. Fakat bunu hiçbir zümreye hitap etmeden yapmalılar. Etnik, siyasi, kültürel herkes girer bunun içine, biz kimsenin adamı değiliz, Konyaspor’a hizmet eden adamlarız.”

AMK Gazetesi
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