Aykut Kocaman Konyaspor'da kalıyor

Asbaşkan Celalettin Çakıcı, “Hocamıza artı 2 yıl daha sözleşme önereceğiz. Kimse merak etmesin, takımının başında” dedi.



Geçtiğimiz hafta ortasında FANATİK’in, ‘Kocaman operasyon’ başlığıyla duyurduğu Konyaspor’daki Aykut Kocaman gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor.



Yeşil-Beyazlılar’la sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli teknik adamın takımdan ayrılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Konuyla ilgili net açıklama ise dün geldi. Asbaşkan Celalettin Çakıcı’nın sözleri başarılı çalıştırıcının takımdan ayrılmasını istemeyen taraftarın yüreğine su serpti.



‘Kaosa yer yok’



“Hocamız takımın başında” diyerek sözlerine başlayan Çakıcı, “Konyaspor taraftarı rahat olsun. Aykut Kocaman ile 2018 yılına kadar sözleşmemiz var. 2 yıl daha sözleşme uzatmak amacındayız. Kendisine teklifte bulunduk, şu an düşünüyor. Sezon tamamlanana kadar kararını bildirecek. Bizim bulunduğumuz bir ortamda kaosa yer yok. Hiçbir yere gitmiyor içimiz rahat olsun” dedi.



‘İstediğimiz kura’



Konyaspor’un kurasını da değerlendiren Çakıcı, “Sivasspor 1. Lig’de mücadele etse de, flaş takım. Güçlü bir kadroları ve iyi bir teknik adamları var. İstediğimiz gibi bir kura oldu. Bizim açımızdan kura güzel” diye konuştu.