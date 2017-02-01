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Aykut Kocaman Fenerbahçe’ye geri dönüyor

AYKUT KOCAMAN FENERBAHÇE’YE GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe’de Aykut Kocaman sesleri yükselmeye başladı.

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2010-2011 sezonunda sarı-lacivertlilere lig şampiyonluğu zaferini yaşatan Aykut Kocaman’ın, Konya yönetimine “Sezon sonu yokum” mesajını gönderdiği öğrenildi.

Fenerbahçe’de Hollandalı teknik adam Advocaat'ın takımı lider Beşiktaş'ın 9 puan gerisine düşmesiyle şampiyonluk yarışında uzak kalmasının ardından camiada Aykut Kocaman ismi gündeme geldi. 52 yaşındaki tecrübeli hocanın, Konyaspor yönetimiyle geçen hafta toplantı yaptığı ve “Sezon sonunda bensiz bir plan yapın” ifadesini kullandığı öğrenildi.

2010-11 sezonunda sarı-lacivertli kulübe 18. lig şampiyonluğunu kazandıran Kocaman, yeniden yuvayadönmenin planını yapmaya başladı. Sezon başında Kocaman ismi gündeme gelmiş ancak Fenerbahçe'nin teklifinin geç olması nedeniyle tecrübeli hoca Konyaspor'u bırakamamıştı. Kupadaki Beşiktaş derbisi ve ligdeki Bursaspor maçında alınacak olası mağlubiyetlerde Advocaat'ın bileti sezon sonunu beklemeden kesilebilir.

AMK Gazetesi
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