Ayhan Otlatıcı’dan Aziz Yıldırım’a ziyaret

Silivri Belediyesi heyeti, Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili son durumu konuşmak, adım atılan süreçlerle ilgili değerlendirmede bulunmak üzere Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinin, Silivri'ye kurulacak üniversite ile ilgili görüşmek üzere ilçeye yaptıkları ziyaretin ardından, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Otlatıcı ve Başkan Yardımcıları , teknik ekipten oluşan heyet, kulüp yöneticilerini ziyaret etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, Kulüp CEO'su Tamer Yelkovan, Yönetim Kurulu Danışmanı Vedat Olcay ve Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu ve kulüp yetkilileri ile bir araya gelen belediye heyeti, üniversite kuruluş çalışmalarında gelinen son durum hakkında görüşmelerde bulundu. Ziyaretin anısına Aziz Yıldırım'a Silivri Belediyesi logolu gümüş bir tabak hediye edildi.