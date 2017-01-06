ANA SAYFA
Ayhan Otlatıcı’dan Aziz Yıldırım’a ziyaret

AYHAN OTLATICI’DAN AZİZ YILDIRIM’A ZİYARET

Silivri Belediyesi heyeti, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ı ziyaret etti.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Silivri Belediyesi heyeti, Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili son durumu konuşmak, adım atılan süreçlerle ilgili değerlendirmede bulunmak üzere Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinin, Silivri'ye kurulacak üniversite ile ilgili görüşmek üzere ilçeye yaptıkları ziyaretin ardından, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Otlatıcı ve Başkan Yardımcıları , teknik ekipten oluşan heyet, kulüp yöneticilerini ziyaret etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, Kulüp CEO'su Tamer Yelkovan, Yönetim Kurulu Danışmanı Vedat Olcay ve Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu ve kulüp yetkilileri ile bir araya gelen belediye heyeti, üniversite kuruluş çalışmalarında gelinen son durum hakkında görüşmelerde bulundu. Ziyaretin anısına Aziz Yıldırım'a Silivri Belediyesi logolu gümüş bir tabak hediye edildi.

AMK Gazetesi
26
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Podolski kararsız ! Ya para ya Avrupa...Fikret Orman'dan '15 Temmuz' benzetmesiMitrovic tek başına imzaladı
Dursun Özbek iki ismin de üzerini çizdiBeşiktaş'ın aklı Vida'da !Galatasaray istedi, Trabzonspor kapıyor
''Aatıf’ı verdik Ekici’yi aldık sıra diğerinde''Milan yine Sneijder'in peşindeStoch PAOK’a, Rodrigues Galatasaray'a
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS