ANA SAYFA
Aydın Yılmaz, Adana Demirspor'a önerildi

AYDIN YILMAZ, ADANA DEMİRSPOR'A ÖNERİLDİ

Galatasaray'ın eski futbolcusu Aydın Yılmaz TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a önerildi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

10 sezon Sarı-Kırmızılı formayı terleten Kasımpaşa'nın tecrübeli oyuncusu Aydın Yılmaz, menajer aracılığıyla TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a önerildi. Kasımpaşa'nın yeni sezon planlamasında yer almayan Aydın, geride kalan sezonda 5'i ilk 11, 9 maçta Paşa formasını terletirken 1 kez asist kaydetti.

Yaşadığı ciddi sakatlıklarla düşüşe geçen 28 yaşındaki oyuncunun uzun süredir futbol oynamadığı ve kendisini ispat edebilmek için forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi. 
 
Ajansspor

30
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a cevapAziz Yıldırım'a Quaresma cevabıMuslera ile 4 yıl daha !
Galatasaray'ın Bruma kararıAntalya'da sahte hakemler görev yaptı''Sosa ve Milan'la anlaşmaya vardık...''
Aziz Yıldırım'dan Rıdvan Dilmen açıklamasıCaner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya özel plaka jestiPodolski kalıyor !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS