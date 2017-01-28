Aydın Yılmaz, Adana Demirspor'a önerildi

AYDIN YILMAZ, ADANA DEMİRSPOR'A ÖNERİLDİ Galatasaray'ın eski futbolcusu Aydın Yılmaz TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a önerildi. Süper Lig 28.01.2017 14:17

10 sezon Sarı-Kırmızılı formayı terleten Kasımpaşa'nın tecrübeli oyuncusu Aydın Yılmaz, menajer aracılığıyla TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a önerildi. Kasımpaşa'nın yeni sezon planlamasında yer almayan Aydın, geride kalan sezonda 5'i ilk 11, 9 maçta Paşa formasını terletirken 1 kez asist kaydetti. Yaşadığı ciddi sakatlıklarla düşüşe geçen 28 yaşındaki oyuncunun uzun süredir futbol oynamadığı ve kendisini ispat edebilmek için forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi.



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