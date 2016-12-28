Avusturya'da bir 'Leicester' masalı

6 bin nüfuslu kasabanın takımı, dev bütçeli ekipleri geride bıraktı, büyük sürpriz yaptı.

Avusturya 1. Ligi olan Bundesliga’da sezonun ilk yarısı önemli bir sürprizle sona erdi. Köklü bir kulüp olmasına karşın tarihinde kayda değer önemli bir başarısı bulunmayan Rheindorf Altach, rakiplerini geride bıraktı.

Ülkenin batı ucunda, İsviçre sınırında sadece 6 bin nüfuslu bir kasabanın takımı olan Altach, ligin ilk yarısını 42 puanla zirvede tamamladı. Sahaya çıktığı 20 maçta 13 galibiyet alan sarı-siyahlı ekip, 4 kez yenilirken 3 maçta da berabere kaldı.

Son maçında Rapid Wien’i de üç golle deviren sürpriz ekip, yeşil-beyazlı rakibi dışında Red Bull Salzburg, Sturm Graz, Avusturya Wien gibi devleri de solladı. Yıllık bütçesi yalnızca 4 milyon euro olan bir kulüp durumundaki Altach, çok daha büyük imkanlara sahip bu ekipleri geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti.

Pro-lisansı yok

Kadro değeri 12 milyon euro olan Altach 52 milyon euroluk Salzburg, 27 milyonluk Rapid Wien, 20 milyonluk Avusturya Wien karşısındaki başarısıyla yeni Leicester City düşleri gördürmeye başladı.

Finlandiya’da şampiyonluğa ulaşan Mariehamn ve Uruguay’da ipi göğüsleyen Plaza Colonia gibi dünya futbolunda dikkatleri üzerlerine toplayan ekip, sezon sonunda mutlu sona ulaşarak bir kez daha ‘küçük ama büyük’ ekiplerin sesini duyurmak istiyor.

Eski bir futbolcu olan ve sakatlık nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan Werner Grabherr, bu sezon başında takımın başına getirildi. Kulüpte pazarlama direktörü olarak görev alan ve eski hoca Canadi’nin yardımcılığını yapan Grabherr’in profesyonel teknik direktörlük lisansı bulunmuyor, onun yerine geçici lisans ile takımının başında maçlara çıkabiliyor.

Küme düşüyordu, şampiyon olacak

Kulübün sportif direktörü Georg Zellhofer, başarının en önemli mimarlarından bir tanesi olarak gösteriliyor. Daha önce 2006-09 döneminde de Bundesliga’da mücadele eden ekip, ardından küme düşmüştü. O dönemde Zellhofer’in hazırladığı 5 yıllık plan neticesinde varolan yükselişi gerçekleştirmenin mümkün olduğu belirtiliyor.

2014-15’de yeniden en üst ligde yer almaya başlayan Altach, bir sonraki sezon ise Avrupa Ligi’ne katılarak tarihi bir başarı kazandı. 3. ön eleme turunda Portekiz ekibi Guimaraes’i geçen ve play off turunda Belenenses’e elenen Altach, 10 takımlı ligi ise ancak 8. bitirebildi ve düşmekten zor kurtuldu. Bunun hemen sonrasında bu yıla transfere tek kuruş harcamadan giriş yapan Avusturya ekibinin ligdeki bu başarısı şaşkınlıkla karşılandı.

Canadi sistemi oturttu

Altach’ın başında sezon başında göreve gelen Werner Grabherr bulunuyor. Bu sezonki başarıda önemli pay sahibi olsa da, takımın buraya gelmesinde asıl olarak eski hocası Damir Canadi’ye vurgu yapılıyor. Rapid Wien’in yen hocası olan deneyimli ismin takıma geçtiğimiz yıllarda kazandırdığı 3-5-2 sistemi oturtmuş durumda. Rakip analiz ve taktik oluşturma konularında yardımcı olan Grabherr göreve geldikten sonra, tecrübesizliğine karşın, yeni işini garipsemedi.



Milliyet