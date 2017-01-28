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Avustralya Açık'ta şampiyon Serena Williams

AVUSTRALYA AÇIK'TA ŞAMPİYON SERENA WİLLİAMS

Avustralya Açık finalinde Serena Williams, Venus Williams'ı 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek tek kadınlar şampiyonu oldu

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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar finalinde ABD'li Serena Williams, kardeşi Venus Williams'ı 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar final mücadelesinde 2 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ile 13 numaralı seribaşı ablası Venus karşılaştı.

Daha önce birbirleriyle yaptıkları 27 maçın 16'sını kazanan Serena Williams, müsabakaya da hızlı başlayarak Venus'un servisini kırdı ve 1-0 öne geçti.

Servisleri oyuna sokmakta zorluk yaşayan Serena'nın hatalarından faydalanan Venus, oyunu eşitleyerek skoru 3-3'e getirdi. Avustralya Açık'ta 6 şampiyonluğu bulunan 35 yaşındaki Serena Williams, kortun paraleline gönderdiği sert "forehand" vuruşlarıyla oyunun kontrolünü ele alarak Venus'un servisini 7. oyunda bir kez daha kırdı ve ilk seti 6-4 aldı.

İkinci sette taraflar, birbirlerinin servis oyununu kırmakta zorlandı. Kariyerinde 7 grand slam şampiyonluğu bulunmasına rağmen sadece Avustralya Açık'ta kupası bulunmayan Venus, 3. oyunda 40-0 geriye düşmesine rağmen sert ve isabetli servislerinin yardımıyla üst üste 6 puan aldı ve 2-1 öne geçerek maçtan kopmadı.

Bu sezon Avustralya-Açık'ta finale kadar set bile kaybetmeyen Serena Williams, 7. oyunda Venus'un servisini bir kez daha kırarak 4-3 öne geçti. Skor avantajını koruyan Serena, 1 saat 21 dakika süren mücadelenin ardından ikinci seti de 6-4 alarak şampiyonluğa ulaştı.

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- Serena yeniden 1 numara
 
Bu şampiyonlukla Serena Williams, kariyerindeki 23. grand slam şampiyonluğuna ulaşarak eski yıldız Alman tenisçi Steffi Graf'i geçti ve modern tenis tarihinde en çok grand slam zaferi yaşayan tenisçi unvanını elde etti.

Ayrıca Williams, uzun bir aranın ardından Alman Angelique Kerber'i geçerek yeniden dünya 1 numarası oldu. 
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Tek kadınlarda dünya 2 numarası Serena  Williams, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı kazanarak "açık dönemde en fazla  grand slam turnuvası kazanan tenisçi" rekorunu kırdı.
 
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta çeyrek  finalde İngiliz Johanna Konta'yı, yarı finalde Hırvat Mirjana Lucic-Baroni ve  finalde ise ablası Venus'ü yenerek şampiyon olan ABD'li Serena Williams,  Avustralya Açık'ta 7, toplamda ise 23. grand slam zaferine ulaştı.
 
ABD'li tenisçi bu zaferle, geçen yıl ABD Açık'ta Alman Angelique  Kerber'e kaptırdığı  liderliği geri alarak, yeniden dünya sıralamasının zirvesine  yerleşti.
 
Avustralya Açık'ı kazanarak "açık dönemde en fazla grand slam  turnuvası kazanan tenisçi" olan 35 yaşındaki Williams ayrıca, 309 ile grand slam  tarihinin en fazla maç kazanma rekorunu da geliştirerek 316'ya çıkardı.
 
Williams adını tenis tarihine yazdırdı

Geçen yıl sezonun ilk 2 grand slam turnuvasını (Avustralya ve Fransa  Açık) finalde kaybeden, Wimbledon'da ise zafere ulaşan Williams, sezonun son  grand slamı ABD Açık'ta ise yarı finalde elenmişti.
 
Yılın ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta rakiplerini tek  tek eleyen Williams, hem 23. grand slam şampiyonluğu, hem de Alman tenisçi  Angelique Kerber'e kaptırdığı dünya sıralamasının zirvesine tekrar yükselmek için  korta çıktı.
 
Avustralya Açık'ın 2003, 2005, 2007, 2009, 2010 ve 2015 şampiyonu olan  Williams, ablasını 2-0 yenip mutlu sona ulaşarak rekor kırdı.
 
Grand slam turnuvalarında 22 şampiyonlukla Steffi Graf ile paylaştığı  "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" unvanını, 23'üncü  şampiyonluğuyla ele geçirdi.
 
Williams, 3 kez Fransa Açık'ı (2002, 2013, 2015), 7 kez Wimbledon'u  (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) ve 6 kez de ABD Açık'ı (1999, 2002,  2008, 2012, 2013, 2017) kazanmıştı.
 
En yaşlı şampiyon tenisçi

2015 yılında Wimbledon'ı İspanyol Garbine Muguruza'yı 2-0 yenerek 33  yaşında kazanan ve tek kadınlarda "en yaşlı şampiyon" olan Williams, aynı kupayı  geçen yıl da kazanıp bu unvanını bir yıl daha geliştirmişti.
 
Avustralya Açık'ta da 35 yaşında şampiyonluğa ulaşan Williams, "en  yaşlı şampiyon" unvanını sağlamlaştırdı.
  
ABD'li sporcu Williams, 30 yaşından itibaren 10 grand slam kazanırken,  Çek Martina Navratilova 3, ABD'li Chris Evert ise 2 kez şampiyon oldu. Alman  Steffi Graf, ilk şampiyonluğunu 17 yaşında, son zaferini de 29 yaşında elde etti.
 
En fazla maç kazanan tenisçi

Serena Williams, Avustralya Açık'ta 7 maçlık galibiyetin ardından  şampiyonluğa ulaşmasıyla grand slam tarihinin en fazla maç kazanma (316) rekorunu  da geliştirdi.
 
Geçen yıl ABD Açık'ta dördüncü tura yükselen ABD'li yıldız, 307. kez  korttan galip ayrılarak, Martina Navratilova'ya ait rekoru kırmış ve grand slam  tarihinde en fazla maç kazanan kadın tenisçi olmuştu.
 
Aynı turnuvada dördüncü tur maçında ise Serena Williams, Kazak  Yaroslava'yı 6-2 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.  Bu sonuçla Williams, büyük turnuvalarda 308. kez korttan galip ayrılarak  İsviçreli Roger Federer ile paylaştığı grand slam tarihinin en fazla maç kazanma  rekorunu kırmıştı.
 
Williams Rio'da rekor fırsatını kaçırdı

Serena Williams, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na kırılması zor bir  rekor elde etmek için gitmiş ancak istediği performansı oyunlarda gösterememişti.
 
İngiltere'de düzenlenen 2012 Londra Olimpiyatları'nda tek kadınlarda  kazandığı altın madalyanın ardından, Rio'da da altın madalya kazanması durumunda  art arda olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan ilk kadın tenisçi olma  fırsatını 3. turda elenerek kaçırmıştı.
 
Williams, 2000 Sidney ve 2008 Pekin Oyunları'nda çiftlerde altın, 2012  Londra Oyunları'nda ise hem çiftler hem de tekte altın madalyayı boynuna  takmıştı.
 
NOT: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör  oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar  dahil.

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