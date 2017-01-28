Avustralya Açık'ta şampiyon Serena Williams

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar finalinde ABD'li Serena Williams, kardeşi Venus Williams'ı 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar final mücadelesinde 2 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ile 13 numaralı seribaşı ablası Venus karşılaştı.



Daha önce birbirleriyle yaptıkları 27 maçın 16'sını kazanan Serena Williams, müsabakaya da hızlı başlayarak Venus'un servisini kırdı ve 1-0 öne geçti.



Servisleri oyuna sokmakta zorluk yaşayan Serena'nın hatalarından faydalanan Venus, oyunu eşitleyerek skoru 3-3'e getirdi. Avustralya Açık'ta 6 şampiyonluğu bulunan 35 yaşındaki Serena Williams, kortun paraleline gönderdiği sert "forehand" vuruşlarıyla oyunun kontrolünü ele alarak Venus'un servisini 7. oyunda bir kez daha kırdı ve ilk seti 6-4 aldı.



İkinci sette taraflar, birbirlerinin servis oyununu kırmakta zorlandı. Kariyerinde 7 grand slam şampiyonluğu bulunmasına rağmen sadece Avustralya Açık'ta kupası bulunmayan Venus, 3. oyunda 40-0 geriye düşmesine rağmen sert ve isabetli servislerinin yardımıyla üst üste 6 puan aldı ve 2-1 öne geçerek maçtan kopmadı.



Bu sezon Avustralya-Açık'ta finale kadar set bile kaybetmeyen Serena Williams, 7. oyunda Venus'un servisini bir kez daha kırarak 4-3 öne geçti. Skor avantajını koruyan Serena, 1 saat 21 dakika süren mücadelenin ardından ikinci seti de 6-4 alarak şampiyonluğa ulaştı.







- Serena yeniden 1 numara



Bu şampiyonlukla Serena Williams, kariyerindeki 23. grand slam şampiyonluğuna ulaşarak eski yıldız Alman tenisçi Steffi Graf'i geçti ve modern tenis tarihinde en çok grand slam zaferi yaşayan tenisçi unvanını elde etti.



Ayrıca Williams, uzun bir aranın ardından Alman Angelique Kerber'i geçerek yeniden dünya 1 numarası oldu.

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Tek kadınlarda dünya 2 numarası Serena Williams, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı kazanarak "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" rekorunu kırdı.



Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta çeyrek finalde İngiliz Johanna Konta'yı, yarı finalde Hırvat Mirjana Lucic-Baroni ve finalde ise ablası Venus'ü yenerek şampiyon olan ABD'li Serena Williams, Avustralya Açık'ta 7, toplamda ise 23. grand slam zaferine ulaştı.



ABD'li tenisçi bu zaferle, geçen yıl ABD Açık'ta Alman Angelique Kerber'e kaptırdığı liderliği geri alarak, yeniden dünya sıralamasının zirvesine yerleşti.



Avustralya Açık'ı kazanarak "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" olan 35 yaşındaki Williams ayrıca, 309 ile grand slam tarihinin en fazla maç kazanma rekorunu da geliştirerek 316'ya çıkardı.



Williams adını tenis tarihine yazdırdı



Geçen yıl sezonun ilk 2 grand slam turnuvasını (Avustralya ve Fransa Açık) finalde kaybeden, Wimbledon'da ise zafere ulaşan Williams, sezonun son grand slamı ABD Açık'ta ise yarı finalde elenmişti.



Yılın ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta rakiplerini tek tek eleyen Williams, hem 23. grand slam şampiyonluğu, hem de Alman tenisçi Angelique Kerber'e kaptırdığı dünya sıralamasının zirvesine tekrar yükselmek için korta çıktı.



Avustralya Açık'ın 2003, 2005, 2007, 2009, 2010 ve 2015 şampiyonu olan Williams, ablasını 2-0 yenip mutlu sona ulaşarak rekor kırdı.



Grand slam turnuvalarında 22 şampiyonlukla Steffi Graf ile paylaştığı "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" unvanını, 23'üncü şampiyonluğuyla ele geçirdi.



Williams, 3 kez Fransa Açık'ı (2002, 2013, 2015), 7 kez Wimbledon'u (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) ve 6 kez de ABD Açık'ı (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2017) kazanmıştı.



En yaşlı şampiyon tenisçi



2015 yılında Wimbledon'ı İspanyol Garbine Muguruza'yı 2-0 yenerek 33 yaşında kazanan ve tek kadınlarda "en yaşlı şampiyon" olan Williams, aynı kupayı geçen yıl da kazanıp bu unvanını bir yıl daha geliştirmişti.



Avustralya Açık'ta da 35 yaşında şampiyonluğa ulaşan Williams, "en yaşlı şampiyon" unvanını sağlamlaştırdı.



ABD'li sporcu Williams, 30 yaşından itibaren 10 grand slam kazanırken, Çek Martina Navratilova 3, ABD'li Chris Evert ise 2 kez şampiyon oldu. Alman Steffi Graf, ilk şampiyonluğunu 17 yaşında, son zaferini de 29 yaşında elde etti.



En fazla maç kazanan tenisçi



Serena Williams, Avustralya Açık'ta 7 maçlık galibiyetin ardından şampiyonluğa ulaşmasıyla grand slam tarihinin en fazla maç kazanma (316) rekorunu da geliştirdi.



Geçen yıl ABD Açık'ta dördüncü tura yükselen ABD'li yıldız, 307. kez korttan galip ayrılarak, Martina Navratilova'ya ait rekoru kırmış ve grand slam tarihinde en fazla maç kazanan kadın tenisçi olmuştu.



Aynı turnuvada dördüncü tur maçında ise Serena Williams, Kazak Yaroslava'yı 6-2 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Bu sonuçla Williams, büyük turnuvalarda 308. kez korttan galip ayrılarak İsviçreli Roger Federer ile paylaştığı grand slam tarihinin en fazla maç kazanma rekorunu kırmıştı.



Williams Rio'da rekor fırsatını kaçırdı



Serena Williams, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na kırılması zor bir rekor elde etmek için gitmiş ancak istediği performansı oyunlarda gösterememişti.



İngiltere'de düzenlenen 2012 Londra Olimpiyatları'nda tek kadınlarda kazandığı altın madalyanın ardından, Rio'da da altın madalya kazanması durumunda art arda olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan ilk kadın tenisçi olma fırsatını 3. turda elenerek kaçırmıştı.



Williams, 2000 Sidney ve 2008 Pekin Oyunları'nda çiftlerde altın, 2012 Londra Oyunları'nda ise hem çiftler hem de tekte altın madalyayı boynuna takmıştı.



NOT: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.