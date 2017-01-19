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Avustralya Açık'ta Djokovic şoku

AVUSTRALYA AÇIK'TA DJOKOVİC ŞOKU

Dünya iki numarası Novak Djokovic, Avustralya Açık'ın 3. turunda Özbek rakibi Istomin'e 3-2 yenilerek elendi.

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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek erkeklerin favori ismi Sırp Novak Djokovic, Özbek Denis Istomin'e 3-2 yenilerek 2. turda elendi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler ikinci tur mücadelesinde, organizasyonda 6 şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Djokovic ile dünya klasmanında 117. sırada yer alan Istomin karşılaştı.

Dört saat 48 dakika süren maçta Djokovic'e 7-6, 5-7, 2-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 üstünlük kuran Istomin, tur atladı. Son iki yılda Avustralya Açık'ta şampiyonluğu kaptırmayan Djokovic, 2008'den bu yana ilk kez bir grand slam turnuvasına 2. turda veda etmiş oldu.
 
- Raonic zorlanmadı
 
Turnuvanın 3 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic, Lüksemburglu rakibi Gilles Müller'i 6-3, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek yoluna devam etti.

Erkeklerin 6 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils, Ukraynalı Alexandr Dolgopolov'u 6-3, 6-4, 1-6, 6-0, 15 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov da Güney Koreli Hyeon Chung'u 1-6, 6-4, 6-4, 6-4 biten setlerle 3-1 mağlup ederek 3. tur vizesi aldı.

Organizasyonda 11 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Belçikalı David Goffin ise ikinci turda Çek Radek Stepanek'i 3-0'lık (6-4, 6-0, 6-3) skorla geçti.

- Pliskova ve Cibulkova rakiplerini geçti
 
Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, Rus Anna Blinkova'yı 6-0, 6-2, 6 numaralı seribaşı Slovak Dominika Cibulkova da Tayvanlı Su-Wei Hsieh'i 6-4, 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek 3. tura çıktı.
 
İkinci tur mücadelelerinde kadınların 9 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta, Japon Naomi Osaka karşısında 6-4, 6-2, 17 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki ise Hırvat Donna Vekic önünde 6-1, 6-3 sonuçlanan setlerle 2-0 galip geldi.  

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